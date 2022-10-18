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Barçın: "Bu hükümet hırsızdır"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. 

18 Ekim 2022 Salı 11:53
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Barçın: "Bu hükümet hırsızdır"



-CANLI AKTARIM / Gündem Kıbrıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın genel kurulda, “Asgari Ücretliyi Çalan UBP, DP ve YDP’nin Kamudaki Yandaş İstihdamları ve Adil Gelir Dağılımı Sorunu ” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
Barçın konuşmasında, halkın gündeminin mutfak olduğunu belirterek, pahalılığın vatandaşın belini büktüğünü belirtti. Hükümetin elindeki kıt kaynağı da yandaş istihdamları için kullandığını savunan Barçın, hükümeti  hırsızlıkla suçladı. 
Töre: Hırsızlık kelimesini tutanaklardan çıkarın
Bu sırada Meclis Başkanı Zorlu Töre, 'hırsızlık' kelimesinin tutanaklardan çıkarılmasını talep etti. 
Barçın: Asgari ücretlinin alım gücünü daha da düşürdünüz
Hükümeti, Asgari ücretlinin cebinden alım gücünü çalmakla suçlayan Barçın, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu hükümet asgari ücretlinin cebinden bin 88 TL çaldı. Bu siyasetin sonucu asgari ücretlinin alım gücünü daha da düşürmüştür. Üstüne 'vasıfsız işçi' asgari ücret alacak dediniz. Böyle bir cümle olabilir mi? 
"Yandaş istihdamı için 328 Bin TL ek kaynak yaratıldı"
Konuşmasının devamında, Meclis Başkanı'nın kendine sözleşmeli 'medya danışmanı' istihdam etmesini de eleştiren Barçın,  "Asgari Ücretliye para yok, esnafa prim desteği yok ama bir yandaş istihdamına 328 Bin TL ek mükellef kaynak yaratıldı. Devletin gelirleri yandaş istihdamına harcanıyor' diye konuştu. 
Geçici işçi sayısı 100'ü aştı... Bunun yıllık maliyeti 20 milyon 741 TL
Konuşmasında toplam geçici işçi sayısının 100'ü geçtiğini belirten, Barçın, bu 100 işçinin Maliye'ye yıllık maliyetinin 20 milyon 741 TL olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 18.10.2022 11:58
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