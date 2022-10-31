Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

Barçın: Çocukça konuşmalarla ülke yönetilmez

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 13:15
63 Okunma
Barçın: Çocukça konuşmalarla ülke yönetilmez



Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve komitenin birleştirilmiş tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Daha sonra rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

CTP Milletvekili Fikri Toros, ülkedeki sürdürebilir ekonomik yapı tartışmalarına aşina olunduğunu belirterek, başka bir ülkenin parası kullanıldığı için herhangi bir para politikası olmaması nedeniyle sadece maliye politikaları ile sınırlı kalındığını söyledi.

Bütçe açıklarını finanse etmek için devletin sürekli iç borçlanmaya yöneldiğini dile getiren Toros, denetim, şeffaflık ve hesap verebilirliğin potansiyelin çok gerisinde olduğunu savundu. İsrafı önlemek için mücadele etmek gerektiğini kaydeden Toros, gelirlerin artırılması ve mali disiplin elde edilebildiği kadar harcama yapılmasının, borçlanma ihtiyacının asgariye indirilmesi noktasında özel bir öneme sahip olduğunu belirtti. Mevzuat dışı bırakılan ve vergilendirilmeyen faaliyetler ve sektörler olduğunu dile getiren Toros, kendi kendine yeten ekonomik ve mali yapının bir an önce oluşması için, elektronik şans oyunları, forex kaldıraçlı sistemler ve kripto para aktivitelerinin ivedilikle yasallaştırılarak, kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.

Ek gelir getirici yasalar yapılmadığı için yetersizlik ve bütçe açıklarının gelecek yıl devam edeceği endişesi taşıdıklarını ifade eden Toros, gittikçe yoksullaşan dar ve sabit gelirliye gerekli olan hayat pahalılığı ödeneğinin de ayrılamayacağı endişesini belirtti. Yasanın gerektirdiği teknik altyapının hazırlanmadığını ileri süren Toros, istikrarsızlığın derinleştiğini savundu. Toros, CTP’nin bu değişikliğe oyunun olumsuz olacağını kaydetti.

CTP milletvekili Devrim Barçın, bu tasarının “cahilce” hazırladığını, hükümetin, UBP-DP-YDP milletvekillerinin, bürokrasinin, hukukun h’sinden anlamadığını savundu.

Barçın, “Bu tasarı geçse de geçmese de 2023 bütçesine yönelik bir yasa tasarısının bu Meclis'e gelecek şekli Anayasa ve yasalara aykırı olacak. Bu yasaya uygun yasa hazırlamazsanız sorun yaşayacaksınız ve yargılanacaksınız demiştim….” dedi.

Bazı kurumların bütçelerinin, genel bütçede yer almadığını, buna gerekçe olarak da orta vadeli programın hazırlanmamasının gösterildiğini belirten Barçın, “Bunu hangi maddeye dayandırıyorsunuz? Bu akşam bize yollamayı taahhüt ettiğiniz bütçe, orta vadeli programa dayanmadan buraya gelemez” şeklinde konuştu.

Barçın, “Bu bütçe yasa tasarısı Anayasa ve yasaya aykırı hazırlanıp, buna binaen yapılacak her idari işlemde kim ki imzası vardır suç işleyecek. Yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını soracağız. Kimse nedir yaptığınız demesin” şeklinde konuştu.

Barçın, “Hiçbir amaca hizmet etmeyen yasa tasarısını geri çekin, komitede yeniden düzenleyin. Bu gece yarısı gelecek bütçe, bu bütçeye göre işlem yapacak yöneticiler suç işlemiş olacak. Bu suça ortak olmayacağız. Kamu görevlileri de buna ortak olmasın…” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, 41/2019’un mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin düzenlemesi olduğunu ifade ederek, bütçeyi yapmak için önlerinde bu yasanın olduğunu, bütçeyi de 41/2019’a göre hazırladıklarını ifade etti.

Şan, “Elimizde orta vadeli mali plan yok. Yasaya göre, bu plan 2023’te hazırlanacak. Bütçeyi 41/2019’e göre hazırladık… ” dedi.

Maliye Bakanı Şan, muhalefetin bir kaşık suda fırtına koparmaya çalıştığını söyleyerek, “Hükümetimiz mali şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzak durmayı düşünseydi bir madde ile bu yasayı erteleyebilirdi ancak tam tersine sorunları aşarak yürürlüğe girmesi, gereğinin yapılması için adım atmaya devam ediyoruz” dedi.

Yeniden söz alan CTP milletvekili Devrim Barçın, Şan’ın açıklamasına işaret ederek, “Yürürlükte olan bir yasayı yasa gücünde kararnameyle ertelemekten söz ediyorsunuz… Öyle yapsaydınız, bütçeyi nereye göre hazırlayacaktınız? Çocukça konuşmalarla ülke yönetilmez” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, imaj tazeledi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, imaj tazeledi
KIB-TEK’te başa döndük.. Tek kaybeden halk oldu!
KIB-TEK’te başa döndük.. Tek kaybeden halk oldu!
Şan: Türkiye'den Katkı Alarak Ödeyeceğiz
Şan: Türkiye'den Katkı Alarak Ödeyeceğiz










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim