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Barçın'dan Eğitim Bakanı'na çağrı!

CTP milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nda çağrıda bulundu.

17 Temmuz 2022 Pazar 10:07
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Barçın'dan Eğitim Bakanı'na çağrı!
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Eğitim Bakanlığı tarafından Kırşehir'de düzenlenen gençlik kampına ülkeden 46 kız çocuğunun gönderildiğini ifade eden Barçın, "Mevlit bitiminde yarın aynı maneviyat hocaları ile dersleri olacağı söylendi ki sizlerin bakanlık olarak paylaştığınız programlarda bu tür faaliyetler olduğu da yazmıyor" dedi. 

Barçın'ın paylaşımı şu şekilde: 

Sn. Nazım Çavuşoğlu'na Acil Çağrı

Bildiğiniz üzere Bakanlığı'nız tarafından Kırşehir'de düzenlenen gençlik kampına ülkemizden de 46 kız çocuğumuz gönderildi.

İlk gece tek faaliyet mevlit dinletilmesi oldu.

Mevlit bitiminde yarın aynı maneviyat hocaları ile dersleri olacağı söylendi ki sizlerin bakanlık olarak paylaştığınız programlarda bu tür faaliyetler olduğu da yazmıyor.

Aileler bize ulaşıp feryat ediyorlar, çocukları için ciddi endişe duyuyorlar ve çocukların dönmek istediğini söylüyorlar.

Bu konuya acilen müdahale edin ve lütfen artık anti laik faaliyetler içeren bu organizasyonlara gençlerimizi göndermeyin.

Not: Elimde bu konuya yönelik belgeli bilgiler mevcut olup, Bakanlığın talep etmesi durumunda onlarla da paylaşabileceğimi belirtmek isterim.

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