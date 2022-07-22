Barçın'dan önemli iddia!

Devrim Barçın'ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Meclis açıkken ek bütçe yapıp, gelirleri ve giderleri artıran, çok alana az, az alana çok artış yapacağız deyip tam tersini yapan, buna karşın geçici işçi istihdamlarına, danışman istihdamlarına, Euro maaş ile Türkiye'de ateşe atamalarına ve Müdür-Müsteşar atamalarına devam edip bütçeye Milyonlarca TL ek gider yaratan UBP-DP-YDP Hükümeti, şimdi de Kamu Çalışanı, Belediye Çalışanı, Sosyal Sigorta Emeklisi ve Kamu Emeklilerinin maaşlarından sonradan ödenmek üzere kesinti yapmak için Yasa Gücünde Kararname hazırlamış.

Hem de bir çok kez Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde yapamazsınız kararı olmasına karşın.

Halkın aklı ile dalga geçiyorlar resmen.