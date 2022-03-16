Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Engelli kıza tecavüz!
Engelli kıza tecavüz!

Barçın: Devlet akaryakıt indirimi yaparken, vatandaşı kazıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, akaryakıtta dün yapılan indirimde esasen devlet tarafından Fiyat İstikrar Fonu payı yükseltilerek örtülü zam yapıldığını açıkladı.

16 Mart 2022 Çarşamba 11:55
146 Okunma
Barçın: Devlet akaryakıt indirimi yaparken, vatandaşı kazıkladı
banner108

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefon bağlantısı gerçekleştirerek dün yapılan akaryakıt indirimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Barçın, akaryakıtta indirime gidildiği açıklanırken, devletin akaryakıt üzerinden sağladığı Fiyat İstikrar Fonu’nda payında artış yapıp örtülü bir zam yaptığını açıklarken, “ yüzde 12’lik indirim yapabilecek yüzde 7 indirime gidildi, aradaki farkı devlet kamu maliyesinde cebine atarak vatandaşı kazıkladı” açıklamalarında bulundu.

“BURADA ÖRTÜLÜ BİR ZAM VAR”

“Benzin fiyatları ile ilgili hükümet tam anlamı ile fırsatçılık yaptı” diyen Barçın’ın akaryakıt indiriminin perde gerisini şu şekilde anlattı; “4 Mart tarihinde devlet akaryakıttan Fiyat İstikrar Fonu’na litre başına 33 kuruş alıyordu, 11 Mart’ta yapılan zam ile devlet burada Fiyat İstikrar Fonu payında yüzde 92 artış yaptı ve bunu litre başına 63 kuruşa çıkardı. Yani vatandaşa daha az zam yansıtma imkanı varken, fırsat bu fırsat zaten zam yapılacak ben de gelirlerimi artırayım diyerek fiyat istikrar fonunu yüzde 92 artırdı. Esas en büyük sorun ise şu, devlet akaryakıtta dün bir indirim yaptığını açıkladı ve 95 oktan benzini, litre başına 17.33’TL’ye düşürdü ama akaryakıtta indirim yapıldığı açıklanırken, 11 Mart’ta 63 kuruşa yükseltilen Fiyat İstikrar Fonu payı kazancını da 94 kuruşa çıkardı. Yani devlet yüzde 12 indirme aralığı varken yüzde 7 indirim yaptı ve aradaki farkı da devlet kamu maliyesinde cebine attı, devlet vatandaşı kazıkladı”

Fiyat İstikrar Fonu kazancı aynı tutularak akaryakıt fiyatında daha fazla indirim yapılabilecekken yapılmadığını söyleyen Barçın, “burada örtülü bir zam var. İndirim yaparken bile dünyadan, Dolardan kaynaklı olmayan, devletin gelirlerini artırma noktasında yaptığı gizli bir zam var” açıklamalarında bulundu.

Yayımlanan kararnamede akaryakıt fiyatlarında her gün düzenleme yapılabileceği hususunu da değerlendiren Barçın, “hepsini geçelim bir kararname yayınladılar ve artık ‘akaryakıt fiyatları her gün düzenlenebilir’ denildi, bunun Türkçesi, ayvayı yediğimiz gündür demektir” şeklinde konuştu.

Bu kararın kendisinin pahalılığa neden olacağını belirten Barçın, “çünkü brent petrolün, Doların fiyatı değişmese bile bu kararın kendisi şu anda bizim ülkemizde mal ve hizmet satanların, dağıtımlarının maliyet unsurlarını göz önüne alarak zam yapmasına neden oldu. Ciddi anlamda ekonomik akıldan çok uzak bir yönetimle idare ediliyoruz” yorumunda bulundu.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın Hazır Kuvvet Ekibi Kurulacak
Yangın Hazır Kuvvet Ekibi Kurulacak
Çiğ süt fiyatları belirlendi
Çiğ süt fiyatları belirlendi
Taçoy: "Muhalefet partileri, UBP'nin kırıntılarıyla geçiniyor"
Taçoy: "Muhalefet partileri, UBP'nin kırıntılarıyla geçiniyor"









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim