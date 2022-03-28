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Barçın: KKTC’deki yıllık enflasyon yüzde 64,30’dur

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın'ın Cumhuriyet Meclisi'nde "Pahalılığın Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu konuşma yaptı.

28 Mart 2022 Pazartesi 16:38
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Barçın: KKTC’deki yıllık enflasyon yüzde 64,30’dur
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CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın'ın Cumhuriyet Meclisi'nde "Pahalılığın Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu konuşma yaptı.

KKTC’de para birimi olarak TL kullanılmasına karşın Şubat 2022 itibariyle TC’deki yıllık enflasyon %54,44 iken KKTC’deki yıllık enflasyon Türkiye’deki yıllık enflasyonun %18,11 daha fazlası %64,30’dur.

Enflasyon vergisi, devletin bütçe açıklarını para basımı ile finanse etmesinin enflasyona yol açması nedeniyle kişilerin ellerindeki paranın satın alma gücünün tıpkı devlete vergi vermeleri durumundaki gibi azalmasıdır.

Enflasyon vergisi, aynı zamanda, kişilerin enflasyon sebebiyle satın alma güçlerinde meydana gelen erimeyi telafi etmek için tüketimlerini kısmalarından doğan kaynağın kamu kesimi tarafından kullanılmasıyla ortaya çıkan bir dolaylı harcama vergisidir.

2018 yılında TL kullanmamız nedeniyle ödediğimiz enflasyon vergisi 749 Milyon 113 Bin TL iken TC’den aldığımız hibe miktarı 486 Milyon TL’dir.

2021 yılında ise TL kullanmamız nedeniyle ödediğimiz enflasyon vergisi 3 Milyar 196 Milyon TL iken TC’den aldığımız hibe miktarı 1 Milyar 341 Milyon 707 Bin TL’dir.

Bu hibe miktarından askeri harcamalar için aktarılan 677 Milyon 086 Bin TL’yi çıkarırsak KKTC Bütçesinden TL kullanmamız nedeniyle uğradığımız zarar 2 Milyar 531 Milyon 697 Bin TL’dir ki 2021’deki yerel gelir yerel gider Bütçe açığımız avans dahil 1 Milyar 489 Milyon 978 Bin TL’dir.

Böyle bir durumda 2021 bütçemiz 1 Milyar 41 Milyon 719 Bin TL fazla vermiş olacaktı ki bu rakamla da hastaneden, okula birçok alt yapı ihtiyaçlarımız yerel gelirlerimiz ile karşılanabilir olacaktı.

Özetle TL kullanmamızdan kaynaklı ödenen enflasyon vergisi miktarında TC’den kaynak alamamamız nedeniyle ülke ekonomimiz ciddi mali sıkıntılar yaşamaktadır.

Bu sebeple Türkiye ile derhal para birliği anlaşması yapılmalı ve enflasyon vergisinin KKTC bütçesine aktarılması sağlanmalı, bu süreç tamamlanıncaya kadar da ücretler de dahil tüm ekonomik ilişkilerde stabil para birimine endeksli TL kullanımına yönelik çalışma başlatılıp bu yönde uygulamaya geçilmelidir.

M.Ö. 2550 Yılı civarında, antik Mısır’da piramitte çalışan kölelere günlük ödeme olarak 4 litre bira ve 500 gr ekmek verilirdi.

Bunun yanı sıra bizzat firavunun sağlık hizmetlerinden yararlanırlar ve konaklamaları da bedava olup, ailesine de vergi indirimleri yapılırdı.

Bugün bu durumun günümüzde karşılığı

4 lt Bira: 128 TL

500 gr Ekmek: 15 TL

Günlük: 143 TL

Aylık: 4.290 TL

Kira + Sosyal Sigorta: 3.272 TL + 630 TL

Toplam: 8.192 TL

Bugün ise ülkemizde Asgari Ücret 7.000 TL

Allah’tan “KÖLELİK” bitmiş!

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