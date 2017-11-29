Barçın: “Koop Bank yönetimin genel kurul yapılarak halka devrini istiyoruz”

Gözde Süreç Sarı

Kooperatif Merkez Bankası’nın gerçek sahipleri olan kooperatifler tarafından yönetilmesi talebiyle Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne dava açan Kooperatifler Hareketi, destek için siyasi partilere başlattıkları ziyaret kapsamında bugün TKP Yeni Güçler’i ziyaret etti.

Kooperatifler Hareketi temsilcileri, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu ile görüştü.

BARÇIN: “AMACIMIZ HALKA HİZMET”

Ziyarette Kooperatifler Hareketi adına konuşan Devrim Barçın, 6 büyük finans kooperatifinin bir araya gelerek Kooperatifler Hareketi’ni oluşturduklarını söyledi.

Barçın, amaçlarının üyelerine yani halka hizmet olduğunu dile getirerek, bu bilinçle hareket ettiklerini kaydetti.

Kooperatif Merkez Bankası’nda yasaya uygun şekilde 1959’dan 1984 yılına kadar genel kurulun toplanarak, yönetim kurulu oluşturduğunu ancak 1984 yılında kuruma idare memuru atandığını anımsatan Barçın, o tarihten günümüze kurumun kâr eden bir noktaya geldiğini, yükselişinin ortada olduğunu kaydetti.

Buna rağmen yasanın öngördüğü yönetim kurulunun toplanmadığını ve yönetimin halka devredilmediğini dile getiren Barçın, her hükümet döneminde bankaya siyasi atama yapıldığını söyledi.

Barçın, genel kurul yapılarak yönetimin gerçek sahibi olan kooperatifçilere bırakılması ve mukayyidin idari memur atamaması için Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını dile getirdi.

Barçın, bu çerçevede konuyu anlatmak ve görüşlerini öğrenmek üzere siyasi partilere ziyaret başlattıklarını belirtti.

ÇAKICI: “MÜCADELENİZE DESTEĞİMİZ TAM”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bu konularda partinin duruşunun net olduğunu, kooperatifçiliğe inanan bir parti olduklarını ifade etti.

Çakıcı, öncelikle KoopBank olmak başta olmak üzere kooperatif mallarının iade edilmesinden yana olduklarını söyleyerek, Kooperatifler Hareketi’ne tam destek belirtti.

“Siyasetin elinin her yerde” olduğunu söyleyen Çakıcı, bir değişime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, partisinin iktidara gelmesi halinde tarımda reform yapacaklarını söyleyerek, köylerde, hayvancılık ve çiftçilik alanlarında dev şirketlerin hakimiyeti olduğunu, küçük ve orta işletmelerin “zor durumda” olduğunu savundu.

Devletten alınan yardımlarda zenginlik sınırı olmadığını söyleyen Çakıcı, tarımda zenginlik sınırı getireceklerini, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyeceklerini, ayrıca vergi reformu yapacaklarını belirtti.

Çakıcı, bu açıdan Kooperatifler Hareketi’nin mücadelesinin vizyonlarına uygun olduğunu kaydetti.