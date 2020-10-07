BARÇIN: “PARA POLİTİKAMIZ YOK”

“PARA POLİTİKAMIZ YOK AMA ???

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası %2 faiz artışı yaparken KKTC Merkez Bankası TL Mevduatlara uyguladığı faiz oranlarını %1.5 artırarak %8.25, TL Yasal Karşılıklara uyguladığı faiz oranını ise sadece %0.75 artırarak %3.5 yapmıştır.

Yani KKTC Merkez Bankası, TCMB’nin artış oranından çok daha az bir artış oranı ile faiz artışı yaparak karını artırmayı ve Bankaların parasını işleyerek daha fazla kar elde edip, Genel Bütçeye daha fazla para aktarmaya yönelik bir faiz oranı belirlemiştir.

Evet bizim para politikamız yok belirleyici olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’dır ama buna karşın TC Merkez Bankası, Bankaların yasal karşılıklarına TL’de %7 faiz verirken bizde KKTC Merkez Bankası %3.5 faiz vermektedir. KKTC’de faiz politikası yoktur diyenler bu oranlara bir daha baksın lütfen.

Bunun etkisi ne mi peki? Şudur

Bugün yerel bankalarımız vatandaştan TL mevduat almakta ve bu mevduatlara da %12’ye varan faizler vermektedir. Bu doğal olarak bankalara bir maliyettir. Bankalarımız da bu topladığı TL Mevduatların %8’ini mecburi olarak yasal karşılık adı altında KKTC Merkez Bankası’na yatırmak zorundadır.

Bu yatırımlara KKTC Merkez Bankası’nın, TC Merkez Bankası’nın yarısı bir faiz olan %3.5 faiz vermesi ise bankaların maliyetlerini daha da artırmakta, bu da piyasaya verilen kredi faizlerinin daha da yüksek olmasına hatta TC Şube Bankaları ile rekabet etmesini daha da zorlaştırmaktadır.

PARA POLİTİKAMIZ YOK AMA…”