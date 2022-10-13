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Barçın, sosyal medya hesabından duyurdu...

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Mustafa Çaluda’yı işaret ederek, “Meclis’te Özel Kalem Müdürlüğü'nden görevden alınan kişi şimdi de Meclis’te sözleşmeli personel olarak istihdam ediliyor” dedi.

13 Ekim 2022 Perşembe 10:46
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Barçın, sosyal medya hesabından duyurdu...



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda’nın görevden alındığını, şimdi ise Çaluda’nın Meclis’te sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan yetki alındığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Meclis’te Özel Kalem Müdürlüğü'nden görevden alınan kişinin şimdi de Meclis’te sözleşmeli personel olarak istihdam edildiğini ifade eden Barçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ülkenin tüm kaynakları UBP'nin yandaş istihdamlarına ayrılmış hem de daha önce müdürlük yaptığın yerde daha alt görevde.”

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