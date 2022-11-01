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Barçın: Tembellik yapmıyoruz, yasalara katkı veriyoruz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı.

01 Kasım 2022 Salı 20:53
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Barçın: Tembellik yapmıyoruz, yasalara katkı veriyoruz



Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Hijyen Ürünlerindeki İnsani Olmayan KDV Oranları” konulu güncel konuşma yaptı. Barçın, “hadsiz” kelimesinin hakaret olmadığını, hesapsız davranmak manasına geldiğini, çünkü muhalefet ile ilgili yalan bir konuşma yapıldığını, tembellik yapmadıklarını, yasalara katkı verdiklerini, yapılması gerekenleri büyük bir sorumluluk içinde yaptıklarını, yarın iktidara geldiklerinde yapamayacakları şeylerin sözünü vermeyecekelerini kaydetti.

Barçın, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsızlığına inandığını, bugüne kadar asıl ve sürekli kadrolara atamalarda ses çıkmıyorsa bu sistemin başarılı olduğunu gösterdiğini, ancak şimdi durumun değiştiğini, Meclisin kadrolarının açılmadığını, şu anki komisyon başkanının da yasa değişikliği istediği için münhalleri açmadığını savundu, Mecliste verimli bir çalışma için eksik personelin giderilmesi ve mevcut personelin yükseltilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.       

Meclisin Kamu Hizmeti Komisyonuna yazı gönderdiğini ancak "hadsiz" olarak değerlendirdiği bir tutumla münhallerin açılmadığını savunan Barçın, Genel Kurul'a bu konuda birlikte hareket etme çağrısı ya

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiDevrimBarçınMeclis
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