Barçın: Tüm bu zamların nedeni UBP'nin yanlış yönetiminden kaynaklıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Yapılan son zamların nedeninin tümünü mevcut hükümete yüklemenin çok da doğru bir tavır olmadığını CTP de çok iyi bilmektedir. KIB-TEK'in, AKSA'ya borcu, 850 milyon TL iken, AKSA'yı, KKTC'ye getirenin, alım garantili anlaşmayla, önemli bir pazar yaratanın CTP olduğunu hatırlatmak gerekir” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Barçın, “Yazılanların hepsi kusura bakmayın ama yalan hem de okkalı yalan” dedi.

Barçın, paylaşımında bir görsel de paylaşarak, şöyle devam etti:

“Fotoğrafta 2018 yılı denetlenmiş mali raporunda da gördüğünüz üzere CTP hükümeti, KIB-TEK'İ UBP hükümetine artı 10.816.980 TL ile devretmiştir.

Son zamların nedeninin kendi hükümeti olmadığını söyleyip yine fotoğrafta da gördüğünüz üzere artı bütçe ile kurumu alıp zarara uğratanlar, kendisinin de kabinede yer aldığı UBP hükümetleridir.

AKSA bu ülkeye yine fotoğrafta da gördüğünüz üzere (ki bu fotoğraf AKSA'nın resmi sayfasından alınmıştır) 2003 yılında UBP Hükümeti tarafından getirilmiştir.

Son olarak yine fotoğrafta da gördüğünüz üzere "İktidar bizim işimiz" diyorsunuz ya buyurun yapın Sn. Sucuoğlu.

Şu an tüm yetki sizde. CTP olmadan yapamıyor musunuz? Bırakın lütfen artık sağı solu suçlamayı.

Tüm bu zamların nedeni ispatlı bir şekilde UBP'nin yanlış yönetiminden kaynaklıdır. İnsanlar icraat bekliyor, yanlış yönetimlerden hesap sorulmasını istiyor; BRT'de dediğiniz gibi "Geçmiş Geçmişte Kalmıştır" sözlerini duymak istemiyor.”