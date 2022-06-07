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Barçın: "Türk lirasından kurtulmadıkça, çözüm bulunmayacaktır”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis'te yaptığı konuşmada "Türk lirasından kurtulmadıkça, çözüm bulunmayacaktır” dedi.

07 Haziran 2022 Salı 16:18
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Barçın: "Türk lirasından kurtulmadıkça, çözüm bulunmayacaktır”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın’ın, “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Alım Gücünü Korumak Adına Uygulanan Politikalardaki CTP ve UBP’nin Farkı” başlıklı konuşmasında, ekonomik sıkıntılarda esas sorunun TL kullanımı olduğunu öne sürdü.

Barçın, hayat pahalılığı konusunda İstatistik Kurumu’nun yayınladığı rakamların gerçeği göstermediğini öne sürerek, İstatistik Kurumu’nu bu konuya ilişkin açıklama yapmaya davet etti. Barçın, buna kanıt olarak, kurumun sitesinde yer alan otomobil fiyatlarının düşmesini ve cep telefonu görüşme ücretlerinin 18 aydır sabit kalmasını gösterdi.

5 aylık süre boyunca yaşanan enflasyon rakamlarını dile getiren Barçın, döviz olarak maaşlardaki düşüş, asgari ücretlinin ve kamuya giriş ücretiyle çalışan bir memurun süre içerisinde gıda alımındaki düşüşü hakkında bilgi verdi. Barçın, 2 milyar 230 TL olan tasfiye olacak kredilerin yüzde 59.25 arttığını, 3 milyar 552 milyon TL’ye çıktığını söyledi.

Barçın, ne yapılması gerektiğine de değinerek, CTP’nin iktidarda olduğu 1994 yılında benzer bir durum yaşandığını yüzde 215 enflasyon olduğunu, bu süreçte maaşlara yüzde 220 artış verilmesini öngördüklerini, hayat pahalılığını 4 ayda bir verme kararı aldıklarını, bunun yanında asgari ücretin alım gücünü koruduklarını anlattı. Barçın, bunlar yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir kuruş alınmadığını öne sürdü.

Benzer bir irade gösterilmemesi halinde ciddi sıkıntıların doğacağını öne süren Barçın, “Hayat pahalılığı maaşlara yansıtılmasıyla geçici olarak rahatlanacaktır ama ilerleyen aylarda sonra yine gıda alımı azalacaktır. Türk lirasından kurtulmadıkça, çözüm bulunmayacaktır” dedi.

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