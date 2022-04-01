Barçın: UBP hükümeti yandaş istihdamlarına başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, UBP-DP-YDP hükümetinin ‘yandaş’ istihdamlara başladığını savundu.

Barçın, “Şu an UBP-DP-YDP hükümeti onlarca geçici işçi ve sözleşmeli alımı için yazışmalara ve işlemlere başlamış durumda dostlar. An itibarıyla 14 geçici işçi Başbakanlıkta resmi olarak göreve başladı bile” dedi.

“Sadece 14 geçici işçinin yan ödenekler hariç maliyeye şu anki yıllık maaş mükellefiyeti 1 milyon 730 bin 435 TL” diyen Barçın, şöyle devam etti:

“Şubat 2022 sonu itibarıyla resmi verilere göre Yerel Gelir-Yerel Gider fazlası 368 milyon 847 bin TL.

Artı bir çok zam ile de bütçeye kaynak aktarımı yapılıyor.

UBP tarafından bu ülkede var olan kaynaklar üreticileri korumak, zamların etkisini azaltmak, asgari ücretliye prim desteği vermek, öğrencilerin burslarını zamanında ödemek, hastane ve okul gibi alt yapı yatırımları yapmak için değil kamuya yeni torpilli istihdamlar için kullanılıyor dostlar.

Anlaşıldı mı şimdi neden yerel seçimleri ertelemek istiyorlar.

'Reform' bahane, istihdam şahane!”