Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni,...
Mağusa'da tecavüz
Mağusa'da tecavüz
Flaş Haber
Filmin sonu geldi mi?
Kapat

Barçın: UBP hükümeti yandaş istihdamlarına başladı

CTP Milletvekili Devrim Barçın, "UBP-DP-YDP hükümeti onlarca geçici işçi ve sözleşmeli alımı için yazışmalara ve işlemlere başlamış durumda..." ifadelerini kullandı.

01 Nisan 2022 Cuma 20:07
388 Okunma
Barçın: UBP hükümeti yandaş istihdamlarına başladı
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, UBP-DP-YDP hükümetinin ‘yandaş’ istihdamlara başladığını savundu.

Barçın, “Şu an UBP-DP-YDP hükümeti onlarca geçici işçi ve sözleşmeli alımı için yazışmalara ve işlemlere başlamış durumda dostlar. An itibarıyla 14 geçici işçi Başbakanlıkta resmi olarak göreve başladı bile” dedi.

“Sadece 14 geçici işçinin yan ödenekler hariç maliyeye şu anki yıllık maaş mükellefiyeti 1 milyon 730 bin 435 TL” diyen Barçın, şöyle devam etti:

“Şubat 2022 sonu itibarıyla resmi verilere göre Yerel Gelir-Yerel Gider fazlası 368 milyon 847 bin TL.

Artı bir çok zam ile de bütçeye kaynak aktarımı yapılıyor.

UBP tarafından bu ülkede var olan kaynaklar üreticileri korumak, zamların etkisini azaltmak, asgari ücretliye prim desteği vermek, öğrencilerin burslarını zamanında ödemek, hastane ve okul gibi alt yapı yatırımları yapmak için değil kamuya yeni torpilli istihdamlar için kullanılıyor dostlar.

Anlaşıldı mı şimdi neden yerel seçimleri ertelemek istiyorlar.

'Reform' bahane, istihdam şahane!”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Faiz Sucuoğlu'ndan ramazan ayı mesajı
Başbakan Faiz Sucuoğlu'ndan ramazan ayı mesajı
Seyir halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi
Eylem ateşi Lefkoşa’dan sonra Güzelyurt ve Gazimağusa’da yandı
Eylem ateşi Lefkoşa’dan sonra Güzelyurt ve Gazimağusa’da yandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim