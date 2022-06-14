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Barçın’dan önemli ‘asgari ücret’ açıklaması!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, asgari ücretten alınan verginin bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı. 

14 Haziran 2022 Salı 11:28
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Barçın’dan önemli ‘asgari ücret’ açıklaması!
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Meclis Genel Kurulu toplandı.

Güncel konuşmaların yer aldığı Meclis’te ilk konuşmayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Asgari Ücretliye Gelecek Olan Ağır Vergi Yükü ve Emekli Çalışanlara Uygulanan Haksız Vergiler” konusunda yaptı.

Ülke insanının ekonomik anlamda dar boğazdan geçtiğine dikkat çeken Barçın, bu ekonomik krizi hafifletmenin yollarının bulunduğunu kaydetti.

Yeni yıldan sonra belirlenen asgari ücretin yasalara göre vergiden muaf olduğunu kaydeden Barçın, bunun aslında hiç de böyle olmadığını kaydetti. 

5 Aylık hayat pahalılığının yüzde 43.10, 6 aylık hayat pahalılığının ise minimum yüzde 55 olacağını belirten Barçın, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılırsa, asgari ücretin 10 bin 850 TL olacağını kaydetti. Barçın, bu miktarın net olarak çalışanın eline geçmeyeceğini vurgulayarak, ‘asgari ücretli dar gelirinden vergi ödemeye devam edecek’ ifadelerini kullandı. 

“Asgari ücretli insanlardan vergi alarak, kendi ayaklarımız üzerinde duramayız’ diyen Barçın, ‘Bu mudur adalet?’ diye sordu.

“Asgari ücret hangi dönem belirlenirse belirlensin asgari ücrettir, vergiden muaf olması gerekir” diyerek konuşmasına devam eden Barçın, sorunun mali kaynaklı olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Devrim BarçınAsgari ücret
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