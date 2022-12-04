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Barda olaylı gece... 18 Yaşındaki genç kız aniden alev aldı!

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir barda gösteri amaçlı olarak bar tezgahı üzerinde yakılan ateşe alkol atılması sonucu, 18 yaşındaki genç kız yanarak yaralandı.

04 Aralık 2022 Pazar 09:54
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Barda olaylı gece... 18 Yaşındaki genç kız aniden alev aldı!



Polisin açıklaması şöyle:

03.12.2022 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, gösteri amaçlı olarak bar tezgahı üzerinde yakılan ateşe, F.E.(E-25)’nin ihmalkarlık sonucu alkol atması sonucu barda müşteri olarak bulunan C.A.(K-18)’nın tutuşarak yanmasına sebep olmuştur.

Olayda yaralanan C.A. boyun ve bel bölgesinde oluşan yanıklar sebebiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

Olayda ihmali görülen F.E.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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