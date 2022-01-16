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Bardan atılan genç adam, intikam almak için aracıyla mekana daldı! Zanlı her yerde aranıyor

16 Ocak 2022 Pazar 15:01
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Bardan atılan genç adam, intikam almak için aracıyla mekana daldı! Zanlı her yerde aranıyor
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Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Excalibur isimli Bar’da, müşteri olarak bulunan G.Ç. (E-38), bar içerisinde tartışma çıkarıp huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle mekandaki güvenlik görevlileri tarafından barın dışarısına çıkarılmasına sinirlenerek, aracı içerisinde kanunsuz olarak muhafaza ettiği levyeyi eline alıp tekrardan bar içerisine girmeye çalıştığı sırada yine güvenlik görevlileri tarafından bardan uzaklaştırılmasına ardından, aracına binerek, güvenlik görevlilerini öldürmek kastıyla bulundukları yere doğru aracı sürüp söz konusu şahısları öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, aracı ile barın camdan mamul kapısına kasten çarpıp, cam kapı ve bar içerisindeki muhtelif eşyaların kasten kırılmasına sebep oldu.

Barda bulunan biri güvenlik görevlisi, dördü müşteri olmak üzere toplam beş kişi olay esnasında muhtelif yerlerinden yaralandı.

Söz konusu şahıs hastanede görmüş oldukları tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, köprücük kemiği kırığı teşhisi ile bir şahsın tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde halen devam ediliyor.

Meselede zanlı G.Ç. aranırken polisin soruşturması devam ediyor.

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