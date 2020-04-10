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Bardan içki çaldı , tutuklandı

İskele’de bir bardan iki şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı.

10 Nisan 2020 Cuma 12:53
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Bardan içki çaldı , tutuklandı

İskele’de, Royal Sports isimli barın kapısını 7 Nisan günü saat 23:00 sıralarında hasar vermeden acarak içeriye giren şahıs, bardan 2 şişe alkollü içki çaldı.

Meselede zanlı olarak görülen A.S. (E-32) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

07.04.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren Royal Sports isimli barın kapısı hasar yapmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 2 şişe alkollü içki çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 10.04.2020 12:57
Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
Yorumlar
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corona 2020-04-10 13:06:26

Dezenfekte ihtiyacı için almıştır. Kolonya bile kalmamış marketlerde napsın garip:)

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vatandas 2020-04-10 13:23:13

HALKININ PARASI KALMADI HALKINA YARDIM YAPMAYAN DEVLET HIRSIZ PESINDE HALKIN PARA BEKLER PARA

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Satandaş 2020-04-10 14:49:05

Bir iki ay daha evlerde kalırsa insanlar açlıktan birbirlerine saldıracaktır

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