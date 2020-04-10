Bardan içki çaldı , tutuklandı

İskele’de, Royal Sports isimli barın kapısını 7 Nisan günü saat 23:00 sıralarında hasar vermeden acarak içeriye giren şahıs, bardan 2 şişe alkollü içki çaldı.
Meselede zanlı olarak görülen A.S. (E-32) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
07.04.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren Royal Sports isimli barın kapısı hasar yapmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 2 şişe alkollü içki çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 10.04.2020 12:57
Dezenfekte ihtiyacı için almıştır. Kolonya bile kalmamış marketlerde napsın garip:)
HALKININ PARASI KALMADI HALKINA YARDIM YAPMAYAN DEVLET HIRSIZ PESINDE HALKIN PARA BEKLER PARA
Bir iki ay daha evlerde kalırsa insanlar açlıktan birbirlerine saldıracaktır