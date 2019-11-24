“Barış Ateşi” etkinliğinden Guterres ve liderlere çağrı

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi’nde dün akşam gerçekleştirilen etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman, milletvekilleri ve çok sayıda genç katıldı.

“Kıbrıslı Rum barışseverlerin” de yer aldığı gecede yarın Berlin’de gerçekleştirilecek üçlü toplantı öncesi BM’ye ve liderlere “irade” çağrısı yapıldı. CTP Genel Başkanı Erhürman, Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ve EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ateşin başında şarkılar söyledi, Kıbrıs müzikleri eşliğinde dans etti. Etkinlikte sık sık “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganı atıldı.

ERHÜRMAN: “İRADE VE BM KARARLARINA SAHİP ÇIKILMASINI BEKLİYORUZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında şunları söyledi:

“Zaman zaman bazı konularda umutsuzluğa kapıldığımız oluyor ama nasıl uzun bir yoldan geldiğimizi sakın unutmayalım. 2003’te ilk kapı açıldığında 33 yaşımdaydım o yaşa kadar gördüğüm Kıbrıslı Rum sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Kapıların açılmasının ardından diyalog içerisinde olma şansı bulduk. Çok uzun süre karşılıklı geçişlerde beklediğimiz yoğunluk olmadı ama son dönemde çok sayıda geçiş oluyor. Bunlar aslında mücadelenin belli noktaları aştığını gösteriyor. Berlin’deki görüşme elbette bizim için önemli. CTP olarak bu süreçte birçok büyükelçi ve parti ile görüştük. Sürece katkı koymak için elimizden geleni yaptık. Berlin’den çok büyük sonuç beklemiyoruz ama eğer beşli görüşmenin kapısı aralanırsa bu gelişme ileride yapacaklarımız açısından çok büyük motivasyon olacak. İki lidere de irade gösterme çağrısı yapıyoruz. BM Genel Sekreteri Guterres’ten Crans Montana’dan bu yana söylediklerinin ve siyasi eşitlikle ilgili kararlar başta olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Gençlerin bu geleneksel barış ateşini tutuşturmaları son derece önemlidir. Hangi durumda olursak olalım mücadeleye devam edeceğiz. Gençlerimiz bir kez daha barış için kararlılıklarını, inançlarını ortaya koymuşlardır. Barış için mücadeleye devam!”

AKDENİZ: “FEDERAL ÇÖZÜME ULAŞANA KADAR...”

Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz ise, 25 Kasım’da Berlin’de düzenlenecek görüşme öncesinde yaktıkları bu ateşin federal çözüme ulaşana kadar sönmeyeceğini dile getirerek, “CTP bu yoldaki mücadelede öncülüğünü daima sürdürecek. Kıbrıs’ımızı birleştirene kadar, ülkemizde ve dünyada barışı hakim kılınana kadar çabalarımız sürecek. Burada olduğunuz için çok mutluyuz” dedi.

HRİSTOFYAS: “HEPİMİZ BİLİYORUZ Kİ TEK BİR ÇÖZÜM VAR...”

EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas ise, bu güzel buluşma için çok mutlu olduğunu belirterek, bu organizasyonların yakınlaşma sağladığını, ortak hedeflerin birleştirdiğini belirterek, “Biz bu küçük adada barışa şans vermek zorundayız. İki liderin Berlin’deki görüşmesinden umutlu olmak zorundayız sonuna kadar. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz adamızı yeniden birleştirmek için. Hepimiz biliyoruz ki tek bir çözüm var; iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek devlet, tek egemenlik ve uluslararası tek kimliğe sahip olan bir Kıbrıs... Bunun gerçekleşmesi için çözüme ihtiyacımız var. Liderlerin kararlı olmasına ihtiyacımız var. Güvende ve barış içinde yaşayabiliriz. Barış istencimizi canlı tutan bu tür etkinlikleri düzenleyen CTP Gençlik’e teşekkür ederim. Mücadeleye devam.” Dedi.