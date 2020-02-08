Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...

Barış Burcu'dan Bahçeli'ye cevap!

08 Şubat 2020 Cumartesi 18:29
Barış Burcu'dan Bahçeli'ye cevap!
banner48

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk halkının  özgün karakter ve kimliğini koruyarak, dünyadaki saygın yerini eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde elde etme talebinden kimsenin rahatsızılık duymasına gerek olmadığı gibi, bu meşru talebe hakaretle yanıt  verme hakkı bulunmadığını söyledi.

Burcu, "Cumhurbaşkanımız her Kıbrıs Türkü gibi 1974 Harekatı’nda görev üstlenmiş, yanında silah arkadaşları şehit düşen, kendi de yaralanan şerefli bir gazidir. Bundan dolayıdır ki savaşın ne demek olduğunu bizzat yaşamış biri olarak, barışın değerini MHP Başkanından çok daha fazla takdir edebilecek bir konumdadır. Devlet Bahçeli’nin ağır hakaretlerinin tümünü öncekilerde olduğu gibi kendisine aynen iade ediyoruz" dedi.

Barış Burcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guardian Gazetesi’ne verdiği mülakatı elestirdiği açıklamasına ilişkin açıklama yaptı.

Burcu, Bahçeli'nin mülakatı fırsat bilerek, cumhurbaşkanına ve onun şahsında Kıbrıs Türk Halkı’na hakaret etme alışkanlığına bugün de devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi gibi, KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı olasılığını soran gazeteciye bunun yanlışlığını vurguladığını, Kıbrıslı Türklerin böyle bir talebi bulunmadığını, bunu kabul edilemez korkunç bir senaryo olarak nitelediğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek çıkarlarına da uygun olmadığını izah ettiğine işaret eden Burcu, "Devlet Bahçeli bunun üzerine, çağ dışı kalmış ırkçı ve faşizan anlayışla ve Türkiye’de sıklıkla kullandığı çatışmacı bir dil ile Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
 
Burcu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkça vurguladığı gibi , Kıbrıslı Türklerin hedefi Rum tarafının azınlığı olmak, ya da Türkiye’ye ilhak olmak değildir.  Çabamız, Kıbrıs Türk Halkı olarak özgün karakter ve kimliğimizi koruyarak, Dünayadaki saygın yerimizi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde elde etmektir.
 
Kimsenin Kıbrıs Türk halkının bu haklı ve demokratik talebinden rahatsızılık duymasına gerek olmadığı gibi, bu meşru talebe hakaretle yanıt  verme hakkı da yoktur. 
 
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın Enosis’in yörüngesine girdiğini söyleyebilecek kadar da kendini bilmemektedir. 
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi yaşamı boyunca her fırsatta şehitlerin kanı üzerinden siyaset yaparken, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan Enosis’e karşı Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadelede Cumhurbaşkanımız her Kıbrıs Türkü gibi 1974 Harekatı’nda görev üstlenmiş, yanında silah arkadaşları şehit düşen, kendi de yaralanan şerefli bir gazidir. Bundan dolayıdır ki savaşın ne demek olduğunu bizzat yaşamış biri olarak, barışın değerini MHP Başkanından çok daha fazla takdir edebilecek bir konumdadır.
 
Devlet Bahçeli’nin ağır hakaretlerinin tümünü öncekilerde olduğu gibi kendisine aynen iade ediyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Barış Burcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş20 2020-02-08 18:42:33

Sayın Akıncı'nın Anavatanımız Türkiye'yi rencide edecek söylemlerde bulunması kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (6)
Misafir Avatar
cvp 2020-02-08 18:50:06 @Vatandaş20

Aslına bakarsanız yok öyle bir şey.

Beğenmedim! (4)
Avatar
Ali 2020-02-08 19:48:58

Benim Anavatanım Kıbrıstır .

Cevapla
Beğenmedim! (6)
Misafir Avatar
Anavatan Türkiye'dir 2020-02-08 21:21:01 @Ali

Türkiye'nin anavatan olduğunu anlayamayana tarihe bakmasını tavsiye ederim.tarih sana anavatan neresi olduğunu söyler.Ayrıca yavruvatan olmayı başaramazsanız kısa süre sonra Yüce Türkiye'nin ili olacaksınız..az kaldı

Beğenmedim! (3)
Avatar
Tc 2020-02-08 19:13:16

Devlet Bahçeli ADAMDIR !

Cevapla
Beğenmedim! (6)
Avatar
Tc 2020-02-08 19:17:05

Bahçeli’yi ağzına alma

Cevapla
Beğenmedim! (6)
Misafir Avatar
Hd 2020-02-08 23:11:16 @Tc

Bokdur adam

Beğenmedim! (1)
Avatar
karpaz tilkisi 2020-02-08 19:27:29

Bence devlet bahçeli diktatör ve geri zekalıdır çünki herşeyi tersden anlar.

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
Gibri 2020-02-08 19:47:43

İşgalciler sinirlendi , bizim tazminatları nasıl ödeycekler 1974 den beri !

Cevapla
Beğenmedim! (8)
Misafir Avatar
gibri iyi oku 2020-02-08 21:12:37 @Gibri

o işgalci dediğin Büyük Türk Milleti seni ve senin gibileri rum şerefsizlerinden kurtaranlardır..biz olmasak nelerinizi kaybedeceğinizi biliyormusun..anladın sen

Beğenmedim! (3)
Avatar
Mehmet aslantürk 2020-02-08 19:10:24

Evet beslemelerin biti kanlanmış. Türkiyede bir atasözü var. İt ürür kervan yürür.

Cevapla
Beğenmedim! (6)
Misafir Avatar
Onur 2020-02-08 20:47:38 @Mehmet aslantürk

Besleme ne demek cühela? Madem öyle bende bir değim ile karşılık vereyim. Seni "itin götüne sokup cıkartırdım" ama terbiyem müsade etmiyor burada.

Beğenmedim! (2)
Avatar
dervis 2020-02-08 20:09:02

neden bu turkiyedeki insanlar lafi baska bir yerinden anlar..

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Misafir Avatar
laf nedir 2020-02-08 21:17:50 @dervis

lafı bizi doğru yerimizden anlıyoruzda.siz nerenizden konuşuyorsunuz onu sorgulamak lazım..ulan Erdoğan dünya ile uğraşıyor birde kalkmışsınız saçma sapan laf ediyorsunuz.Hadi bakalım Türkiye elini çeksin sizden..3 günde yerler sizi orada..ne diyorsun sen

Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Erhürman Akdoğan’daydı
Erhürman Akdoğan’daydı
CTP: Kıbrıs Türk Halkının İradesine Yapılacak Tüm Müdahaleleri Reddediyoruz
CTP: Kıbrıs Türk Halkının İradesine Yapılacak Tüm Müdahaleleri Reddediyoruz
Erhürman'dan 'iradeye saygı' açıklaması
Erhürman'dan 'iradeye saygı' açıklaması
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim