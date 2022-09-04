CTP 28’inci Olağan Kurultayı, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın konuşmasıyla başladı.

“Hoşgeldiniz, onur verdiniz” diyerek tüm katılımcıları selamlayan Sorakın, bir önceki kurultaydan sonra 3 yıl geçtiğine işaret ederek, bu geçen 3 yıl içerisinde pandemi, savaş ve çatışmalar gibi büyük gelişmelerin yaşandığını ve zor bir süreçten geçildiğini belirtti.

Hükümeti bu süreci “Ben bilirim, ben yaparım” mantığıyla yürütmekle eleştiren Sorakın, ülkenin ekonomiden, sosyal hayata kadar her alanda etkilendiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Soranın, savaşların acı ve yok oluş getirdiğine dikkat çekerek, “Savaşın kazanının yoktur, ama kaybedeni çoktur. Bunu da en iyi biz Kıbrıslılar biliyoruz. Senelerdir devam eden bir çözümsüzlük içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

- “Barış diyoruz, federasyon diyoruz, çözüm diyoruz”

Sorakın, bu nedenle her zaman, “barış, federasyon, çözüm, dünyayla kavuşmak istiyoruz” dediklerinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu 2 devletli çözüm siyasetini ise “çözümsüzlük modeli” olarak değerlendirdi ve bu modelle Kıbrıslı Türklerin daha da dünyadan soyutlandığını ileri sürdü.

Mevcut hükümetin icraatlarını da eleştiren Sorakın, son yapılan protokollerle sendikaların işlevsizleştirilmeye çalışıldığını, ifade özgürlüğünün alındığını ve kurumların tehdit altına alındığını öne sürdü.

1970 yıllarında benzer sorunlarla mücadele eden Kıbrıs Türk toplumunda bir grup insanın çözüm bulmak adına bir araya gelip CTP’yi kurduğunu ve o günden beri çözüm hedeflerinin federasyon olduğunu, 52 yıldır Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve refahı için çalıştıklarını kaydetti.

- “Mücadele bedel gerektirir. Biz de çok bedeller ödedik”

CTP’nin 4 kez hükümete gelme başarısı elde ettiğini söyleyen ve hükümetteyken elde ettiği başarıları aktaran Sorakın, bundan sonra ise “Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok mecliste” diyerek mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

CTP’nin kuruluş sloganının “Birlik Mücadele ve Dayanışma” olduğuna işaret eden Sorakın, mücadele birlik olmanın önemine vurgu yaptı ve “Dışarıda çok faşist bir yağmur yağıyor. Artık büyük bir şemsiye altında toplanma zamanıdır” dedi.

“Mücadele kolay değildir, bedel ödenerek kazanılır. CTP’liler de çok bedel ödemiştir. Yazdıklarından dolayı sokak ortasında katladilen, cumhuriyeti savunduklarından dolayı öldürülen, yurt dışına göç etmek durumunda kalan yoldaşlarımız oldu” şeklinde konuşan Sorakın, CTP’ye bugüne kadar katkıda bulunmuş önemli isimleri sayarak, herkesi 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Kurultay, divan oluşumu, mesajların okunması ve Genel Başkan Tufan Erhürman’ın konuşmasıyla devam etti.