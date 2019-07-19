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Barış Harekatı’nın 45’inci yıldönümü coşkuyla kutlanıyor

Garantörlük haklarını kullanan Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Barış Harekatı’nın 45’inci yıldönümü coşkuyla kutlanıyor…

19 Temmuz 2019 Cuma 08:45
Barış Harekatı’nın 45’inci yıldönümü coşkuyla kutlanıyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Etkinlikler çerçevesinde bugün saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde, 18.30’da Dr Fazıl Küçük Anıtı’nda, 19.00’da ise TMT anıtında tören düzenlenecek.
20 Temmuz Cumartesi ise Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde ikinci tören ise Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapılacak…

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören ise saat 09.30’da başlayacak.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıl dönümü nedeniyle saat 20’00’de Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke’de de törenler düzenlenecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 45. yılı kutlamaları çerçevesinde, bir dizi sportif etkinlik de gerçekleştirilecek.

Kutlamalar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Türk Yıldızları cumartesi ilk olarak 11.00-11.30 saatleri arasında Lefkoşa Tören Alanı üzerinden pasaj geçişi yapacak. Aynı gün 11.30-12.00 saatleri arasında Güzelyurt-Cengiz Topel Anıtı –Gemikonağı’nda, 17.55-18.40 saatleri arasında ise Girne bölgesinde gösteri uçuşu yapacak.

20 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin açılışı da gerçekleştirilecek.

(BRT)

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Barış Harekatı’
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