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Barış Harekatı’nın ikinci aşaması

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 45’inci yıldönümü çerçevesinde kutlama ve anma etkinlikleri yapılıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Barış Harekatı’nın ikinci aşaması

Bu çerçevede bugün Taşkent şehitleri için anma töreni düzenlenecek.
Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te evlerinden toplanarak Rumlar tarafından katledilen Kıbrıslı Türkler için düzenlenecek anma töreni, Taşkent Şehitler Anıtı yer alcak.

Tören saat 18.00’de başlayacak.
Taşkent Şehitler Camii’nde ise saat 20.00’de mevlit okutulacak.

Gazimağusa’nın kurtuluşu da bugün düzenlenecek iki ayrı törenle kutlanacak.
İlk tören Zafer Anıtı önünde düzenlenecek ve saat 17.30’da başlayacak.
Zafer Anıtı Önü’ndeki törenin ardından saat 18.00’de de Polat Paşa Bulvarı’nda ikinci tören düzenlenecek.
Haspolat Şehitleri de, bugün düzenlenen törenle anılacak.

14 Ağustos 1974’te Haspolat bölgesinde şehit düşen askerler için, bugün saat 09.30’da “Haspolat Şehitler Anıtı” önünde tören düzenlenecek.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yaptığı açıklamada, 14-16 Ağustos 1974 tarihlerindeki Barış Harekatı’nın ikinci aşaması sonucunda, KKTC devletinin egemenlik alanı olan sınırların çizilmiş olduğunu belirtti.

brt

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Anahtar Kelimeler:
Barış Harekatı
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