Barış İlkokulu'na yeni bir İngilizce öğretmeni atandı

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Barış İlkokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmeninin öğrencilerine şiddet gösterdiği yönünde velilerin Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunması üzerine söz konusu öğretmenle ilgili araştırılma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre söz konusu öğretmen hakkında araştırma devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı’ndan alınan bilgiye göre Barış İlkokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmeninin yerine başka bir öğretmen görevlendirildiği açıklandı.