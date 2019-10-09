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Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler

Resulayn’da oldukça sıcak dakikalar yaşanıyor

09 Ekim 2019 Çarşamba 17:07
Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatını’nın başladığını duyurmasından dakikalar önce harekatın başladığı an CNN Türk ekranlarında canlı yayına yansıdı. CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı o anları böyle anlattı.

CNN Türk canlı yayınında bölgede bulunan muhabir İsmail Umut Arabacı savaş uçaklarının Resulayn’ı bombaladığı anları görür görmez büyük bir heyecan yaşadı. Arabacı’nın canlı yayına bağlanmak için ‘bağlan, bağlanın’ şeklindeki tepkisi de yayına yansıdı.

Resulayn’a saldırı anlarının hemen ardından yayına bağlanan Arabacı şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Resulayn’da oldukça sıcak dakikalar yaşanıyor. Az önce uçak sesi geldi ve hemen karşıdan bir patlama sesi geldi. Şu anda dumanlar yükseliyor bölgeden. Şu an gördüğünün nokta PKK terör örgütünün ilk hedeflerinden biriydi. Biz burada yayın için beklerken gördüğünüz gibi şu anda o noktada büyük bir patlama oldu ve dumanlar yükselmeye başladı.

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Son Güncelleme: 09.10.2019 17:08
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekat
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