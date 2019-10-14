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Barış Pınarı Harekatı’nda 550 terörist etkisiz hale getirildi

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
Barış Pınarı Harekatı’nda 550 terörist etkisiz hale getirildi

TC Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

(BRT/TRT)

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pnarı Harekatı
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TC İLE KKTC DOSTTUR. 2019-10-14 10:31:24

DAHA İYİ GÜNLERİN BU ALÇAK,ŞEREFSİZ,KAHBE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ. ALLAH MEHMETÇİĞİMİZE ZEVAL VERMESİN.

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TÜRKİYE TÜRKÜ 2019-10-14 10:41:09

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE HDP ADLI PARTİ GÖRÜNÜMLÜ PKK YANLISI TERÖRİSTLER VAR. HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞU ÇOCUĞUSUNUZ. OROSPU ÇOCUĞU HDP LİLER.OROSPU ÇOCUĞU MİTHAT SANCAR. HDP VEKİLİ MİTHAT SANCAR SENİN ANANI KARINI KIZINI BACINI SİKİYİM.

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OROSPU ÇOCUĞU SEZAİ TEMELLİ 2019-10-14 11:28:52

TÜRKİYE Yİ BÖLMEKTEN BAHSEDEN HDP Lİ SEZAİ TEMELLİ SENİN DE ANANI BACINI KARINI KIZINI , BÜTÜN TÜRK HALKI SİKSİN.

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12 NUMARA.ORG 2019-10-14 11:31:43

BU VATAN BÖLÜNMEZ BU BÖYLE BİLİNE BU VATAN UĞRUNA HAZIRIZ ÖLMEYE, APONUN PİÇLERİ SABRIMIZ KALMADI, TÜRKLER GELİYOR SİKECEK ANANIZI.

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12 NUMARA.ORG-FB 2019-10-14 14:15:46

KARINI,KIZINI,SİKİM ANANI AMINA KOYDUĞUMUN PKK LI OROSPU ÇOCUKLARI. TRUMP DENEN OROSPU ÇOCUĞUNUN TAŞERON TERÖRİSTLERİ LEŞİNİZ GELİYOR TEKER TEKER.OROSPU ÇOCUĞU HDP LİLER SİZİN DE ANANIZI SİKECEZ AZ KALDI

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