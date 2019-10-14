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Barış Pınarı Harekatı’nda son durum

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı beşinci günü geride bıraktı. Harekat altıncı gününde devam ediyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:41
Barış Pınarı Harekatı’nda son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK’lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.

SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.

Tel Abyad, harekatta Resulayn’ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.

Suriye’de Ayn el Arab’ın (Kobani) güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait gözetleme noktası boşaltıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 30 tank ve yaklaşık 700 Türk komandosu, Barış Pınarı Harekatı’nda Cerablus’dan Fırat’ın üzerine kurdukları seyyar köprüyle tankları Zormağara bölgesine geçirdi. Şu an Kobani’ye doğru ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Menbiç’in doğusunu da yoğun ateş altına aldı. Türk ordusunun ilerleyişi sürerken, güvenlik kaynakları Kobani’nin güneyindeki ABD’ye ait gözetleme noktasının bugün saat 15.00 itibarıyla boşaltıldığını açıkladı.

TC Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını duyurdu.

9 Ekim’de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK’dan kurtarıldı.

YPG/PKK, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015’te ABD desteğiyle işgal etmişti.

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.

YPG/PKK’lılar buradaki Türkmen köylerini “bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği” tehdidiyle zorla boşaltmıştı.

Harekat kapsamında beş gün sonunda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550’ye yükseldi.
Harekatta Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskun mahali dün kontrol altına alınmıştı.

(BRT/NTV)

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Barış Pınarı Harekatı
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