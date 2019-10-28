Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 kişi öldürüldü

Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde düzenlenen terör saldırılarında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:36
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 kişi öldürüldü

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Suluk beldesi ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Çobanbey beldesinde terör saldırıları düzenlendi.

Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Türkiye-Suriye sınırındaki Çobanbey’in güneyinde ise yola döşenen bir mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirirken, saldırıda yaralanan 3 sivil Çobanbey Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıların YPG/PKK’lı teröristlerce düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor
Saldırıların olduğu noktalara intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güney kırsalındaki bir köyde, önceki gün pazar yerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3’ü çocuk 5 sivil yaralanmıştı.
YPG/PKK’nın son günlerde SMO’nun kontrolündeki yerleşim yerlerinde bombalı araçları infilak ettirerek eylemler düzenlemesi dikkati çekiyor.

Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesi, harekat kapsamında 13 Ekim’de YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarılmıştı.

DB/TRT

banner22
Anahtar Kelimeler:
Barış PınarıFırat Kalkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakıcı: “Atatürk’ün İlke Ve Devrimleri Kıbrıslı Türklere Işık Tutmaya Devam Ediyor”
Çakıcı: “Atatürk’ün İlke Ve Devrimleri Kıbrıslı Türklere Işık Tutmaya Devam Ediyor”
KKTC AK Parti Gençlik Kolları'ndan Lefke'ye fidan dikme etkinliği
KKTC AK Parti Gençlik Kolları'ndan Lefke'ye fidan dikme etkinliği
Sucuoğlu, TC'nin bugünlere gelmesinde hizmet verenleri selamladı
Sucuoğlu, TC'nin bugünlere gelmesinde hizmet verenleri selamladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim