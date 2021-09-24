Barış Tilki : “Şoför okullarında bir standart yok, denetim yok”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Trafikle ve kazalarla ilgili şoför okullarının sorumluluğuna dikkat çeken Tilki, “Sektörle ilgili eleştirileri en başında yapan benim. Ama biz trafiğin başka bir bacağıyız. Sadece ölümlü kazaları şoför okullarının ve müfettişlerin düzelmesiyle azalmasına inanmıyorum ama bizim de yeterli olmadığımızı, bilirkişiler tarafından denetlenmediğimizi, gelişmiş ülkelerde uygulanan standartların bize aktarılmadığını, uygun yerlerde sınav yapılmadığını, müfettişlerin yaptıkları sınavlarda bir standardın olmadığını hep söyledik” ifadelerini kullandı.

Şoför okullarında standart bir müfredatın olmadığına vurgu yapan Tilki, “Bir müfredat yok. Bir müfredatın olmaması zaten ne kadar kopukluk ve vurdumduymazlık olduğunu gösteriyor. Bugün bütün dairelerde bir rüşvet ve yolsuzluk olayı olabilir. Bunlar da denetimsizlikten olur. Bugün benim ekranlarda anlattığım konuların hep denetimsizlikten ve başıboşluktan olduğunu söyledik. Ehliyet müfettişlerini denetleyecek, şoför okullarını denetleyecek bir birim yok. Bizi anlayan bir uzman yok. Denetleyen bir makam yok” dedi.

Tilki, “Benim derdim kimse değil, benim bütün derdim ve isyanım sistemsizlikten yanadır. Bir standart olsun, içimizdeki çürük elmaların ayıklanmasını istiyoruz. İyi ve kaliteli okullar istiyoruz. Daha donanımlı şoför okullarının açılmasını istiyoruz. Sürüş ehliyeti müfettişlerinin denetlenmesini ve bir standart oluşturulmasını istiyoruz. Az olan müfettiş sayısının da bir yasa değişikliği ile çoğaltılmasını ve günümüze göre yapılan sınavların artık tıkanmadan önümüzün açılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.