Barış ve güvenliğin teminatı...

Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik ve Havacılık Birlik Komutanlığı unsurları; "KKTC karasuları içerisinde meydana gelebilecek kazalara zamanında ve doğru müdahale etme eğitimleri" icra etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Güv. KK’nın, “KKTC’nin kara, deniz ve hava sahasında barış ve güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği” vurgulandı.

Açıklamada, “6 Aralık 2022 tarihi Karpaz güneyinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 1 adet 80 sınıfı bot ve 1 adet Kaan sınıfı bot ile Havacılık Birlik Komutanlığı’ndan 1 adet COUGAR helikopterinin katılımıyla, Müşterek Arama Kurtarma Eğitimleri başarıyla tamamlanmıştır” denildi.