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Barış ve Özgürlük Bayramı, Değirmenlik'te kutlandı

20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümü, Değirmenlik’te düzenlenen törenle kutlandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:28
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Barış ve Özgürlük Bayramı, Değirmenlik'te kutlandı

20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümü, Değirmenlik’te düzenlenen törenle kutlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katılımıyla, Değirmenlik Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törende anıta çelenk konuldu.

Değirmenlik Belediyesi açıklamasına göre, saat 08.30’da başlayan törende; 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokul Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü, Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürlüğü çelenkleri anıta konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, 14. Tugay Kurmay Başkanı Tank Albay Murat Sarıgözmen tarafından Anıt Özel Defteri imzalandı. Bkm. Teğmen Coşkun Kaymaz’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

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Barış Ve Özgürlük Bayramı
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