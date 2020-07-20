Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir'de de kutlandı

KKTC İzmir Başkonsolosluğu tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.



İzmir Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı her yıl askeri bando ve resmi makamlarla birlikte gazilerimizin de katılımıyla büyük bir kalabalıkla kutlanmaktaydı. Konuşma ve çelenk sunmanın gerçekleştiği bu tören ne yazık ki bu yıl Covid 19 pandemisi nedeniyle başta gazilerimizin sağlığı düşünülerek ve halk sağlığı göz önüne alınarak gerçekleşti.

Coşkusu hiç değişmeyen Barış ve Özgürlük Bayramımızın 46. yılında, KKTC İzmir Başkonsolosluğu etkinliklerimiz çerçevesinde önce Başkonsolosluk personeliyle birlikte İzmir Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve çelenk sunma gerçekleştirildi.

Ayrıca düzenlenen şükran ziyaretleri kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer’e makamlarında ziyaretlerde bulunuldu.

Ziyaretlerde Başkonsolos Servet Başaran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının Anavatan Türkiye’ye olan şükranlarını dile getirerek plaket sundu.”