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Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması ara bölgede yapıldı

Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasiler ve sivil toplum örgütleri Kıbrıs sorununu ve çözüm sürecine nasıl katkı koyacağını konuşuyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:09
Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması ara bölgede yapıldı

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN bugün Ledra Palas Otel yanındaki Chateau Status’ta  “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” etkinliği düzenledi.

Sabah başlayan etkinlikte Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas ile İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, her iki toplumun siyasi partilerinin başkan veya yetkilileri konuştu. 

Verilen aranın ardından söz sırası sendika başkanları ve yetkililerine geçti.  Konuşmaların tamamlanmasıyla hazırlanan ortak deklarasyon imzalanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Ve Yeniden Birleşme BuluşmasıAra Bölge
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AZZAZEL 2018-10-20 15:35:57

YA SUNU KAFANIZA SOKUN YENIDEN BIRLESME DIYE BISEY OLLAMAZ
BEN TURKUM ONLAR RUM IKI AYRI IRK NEDEN HICKIMSE ANLAMIYOR

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