“Barış Yanlıları” buna ne diyeceksiniz?

Ay sonu Cenevre’de yapılacak 5+1 görüşmesi öncesi Güney Kıbrıs’ta “Barış Yanlıları, Güney Kıbrıs lideri Anastassiades’e bir mektup yazdılar ve bu mektuba elektronik olarak imza atılması için bir de kampanya başlattılar.

Bakın bu mektupta Güney’deki “Barış Yanlıları” neden “KKTC” ile bir antlaşma yapılması gerektiğini nasıl ifade etmişler?

Not: Lütfen koyu olarak işaretlenmiş yerleri iyice okuyunuz. Yazının devamında bunların ne olduğunu ifade etmeye çalıştım.

“Sayın N. Anastassiades

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Kıbrıs’ın Yeniden Birleştirilmesine Destek İçin Dilekçe

Biz, aşağıda imzası bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları, inanıyoruz ki:”

Kıbrıs sorununa anlaşmalı bir çözüm bulma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması ülkenin bölünmüşlüğünü kalıcı hale getirecek ve gerçekte, Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgesini Türkiye’nin bir bölgesi haline getirecek, ve böylece Türkiye ile uzun bir kara sınırı oluşacaktır. Bu durum kolaylıkla gelecekte Kıbrıs’ın tümünün Türkiye’nin eline geçmesine yol açabilir; (1)

Türkiye ve Kıbrıs Türk Yönetimi’nin Maraş’ın kapalı kısmını Türkiyeli iş çevrelerinin yerleşimine ve/veya kullanımına açmasına ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Türk yönetimi altında oraya yerleştirilmesine (2) ilişkin ciddi bir risk mevcuttur;

Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde yer alan zenginliği ticari olarak kullanmada başarısız olma ihtimali yüksektir, (3)

Türkiye’nin şu anda sahip olduğu güçlü jeopolitik müzakere pozisyonunun (4) ilerde önemli bir ölçüde zayıflayacağına dair herhangi bir belirti yoktur; son gelişmelerin gösterdiği gibi Türkiye’yi bizim ideal olarak göreceğimiz bir çözüme zorlamak için bu ülkeye bedel ödetebilme ihtimali zayıftır; (5)

Bugün aşağıda özetlediğimiz çözüm şeklinden madden daha iyi olacak bir çözüme varılmasına yol açacak şekilde şu andaki şartları olumlu şekilde etkileyecek gelişmeler ufukta görünmemektedir;

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği göz önüne alındığında aşağıda belirtilen çözüm hem işlevsel hem de uygulanabilir olacaktır. Kıbrıs’ın AB üyeliği ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm getirerek Federasyon’un sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır;

Aşağıda açıklanan çözüm, gerekli bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde verilmesi kaydıyla, Kıbrıslı Rumların çoğunluğu tarafından desteklenecektir;

Şu andaki acı gerçekler ışığında önümüzdeki seçenekler müzakere edilecek bir çözüm veya Kıbrıs’ın bölünmesi ve binyıllardır elimizde olan toprakların Türkiye’ye teslim edilmesidir;

Size çağrımız:

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi siyasi eşitliğe ve iki toplumun etkin katılımına dayanan iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dönüşmesi yoluyla Kıbrıs sorunun anlaşmalı olarak çözülmesi için müzakere sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi yolunda gereken çabayı göstermenizdir.

Bu anlaşmanın temelleri 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Deklarasyon, müzakere sürecinde şimdiye kadar elde edilmiş yakınlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 30 Haziran 2017 tarihinde ortaya koyduğu çerçeve ve altı parametredir.

Bir çözümle ilgili kabul ettiğimiz olgular aşağıdaki gibidir:

Genel Sekreter’in belirttiği gibi, çağdışı garantiler ve tek taraflı müdahale hakkı ortadan kaldırılacak ve Türkiye’nin işgal kuvvetleri anlaşılacak bir zaman dilimi içerisinde geri çekilecektir. (6)

İki topluma da ihtiyaç duyulan güvenlik hissini verecek ayarlamalar ve çatışmaların çözümü mekanizmaları federal seviyede yürürlüğe girecek ve bunların uygulanmalarını takip edecek tüm taraflarca kabul edilen bir plan ortaya konacaktır.

Varılacak anlaşma açık bir şekilde Kıbrıs’ın bölünmesini veya ülkenin bir kısmının ayrılmasını ve başka bir ülkeyle birleşmesini yasaklayacaktır.

Ümidimiz odur ki doğal kaynakların kullanılmasına ilişkin Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler, tersi bir amaç için değil Kıbrıs sorununu çözme hedefini desteklemek için kullanılacaktır.

Ayrıca, genel bir anlaşmanın parçası olarak, Kıbrıs ve Türkiye arasındaki Münhasır Ekonomik Bölgenin sınırlarının belirlenmesi için yetkili bir uluslararası tahkim mahkemesine başvurulurken Türkiye’den geçecek bir boru hattını değerlendirmeye ve kabul etmeye hazırız. (7)

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’den bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için gerekli pratik yardımların yapılmasının öneminin altını çizmek isteriz. Bu çerçevede, Kıbrıslı Türklerin güvenini yeniden kazanmalıyız. Bu hedefe, Kıbrıs sorununun çözümü için yaptığımız önerilerde, onların ihtiyaçlarını, korkularını ve endişelerini dikkate alarak ve günlük sorunlarına pratik çözümler üreterek ulaşılabilir. (8)

Sonuç olarak, düşüncemize göre bizim tarafımız müzakerelere bir çözüme ulaşmanın mümkün ve gerekli olduğu fikrine bağlılıkla yaklaşmalıdır. Eğer, bizim dürüst ve gerçek çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmak mümkün olmazsa, en azından bir çözüme ulaşma yönündeki engelin Türkiye olduğunu açık bir şekilde gösterebileceğiz ve böylece bunun gibi arzu edilmeyen bir durumun olumsuz etkilerini azaltmış olacağız. (9)

Sizi temin ederiz ki bu çerçevede bir çözüme ulaşmak için yapılacak girişimleri yürekten destekleyeceğiz.

İmzalar…..

Not: İlgili dilekçenin yer aldığı link: https://1cyprus.eu/el/petition-turkish

Güney Kıbrıs’taki Barış Yanlılarının mektubunu okudunuz. Sizler için koyu ile işaretlediğim 9 önemli bölüm bulunuyor. Bu 9 bölümde Güney Kıbrıs’taki Barış Yanlıları ne istediklerini ve hedeflerini açıkça ifade ediyorlar.

Şöyle ki



Burada esas niyetin Ada’nın tümünün Türkiye’nin kontrolüne geçmesi için bir antlaşmaya ihtiyaç olduğu açıkça ifade ediliyor.

Türklerin bir idaresinde alt yönetim olarak kalamayacaklarını ifade ediyorlar. Yani hala daha Türk ve Rum’u eşit kabul etmiyorlar.

3 ve 7: Olası bir antlaşmayı yer altı zenginliklerini kullanmak için istediklerini açıkça ifade ediyorlar. Bu zenginliğin Avrupa’ya ulaşabilmesi de Türkiye üzerinden gidecek bir hat ile olabileceğine işaret ediyorlar.

4 ve 5: Türkiye’nin şuan ki gücünden bahsediliyor ve ileride Türkiye’nin bölgesinde daha da güçlü olacağına inandıklarını söylüyorlar.

6- Türk askerinin Ada’dan gitmesini istiyorlar,

8- Kıbrıslı Türkleri kandırmak için gerekli ne varsa yapılın deniyor kibarca.

9- Çözüm olmasa bile istemeyen taraf biz olmayalım deniyor. Ve nasıl bir kandırmaca hazırladıklarını açık açık ifade ediyorlar…

Şimdi buradan Kuzey’deki Barış Yanlılarına açık açık soruyoruz. Bizimle bu şartlar altında “Barış” yapmak isteyen bir Güney Kıbrıs ile yapılacak bir Barış Antlaşmasının kalıcı olacağına siz inanıyor musunuz?