“Barışa ambargo konulabilir ama bazı şeylere konulamaz”

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 19.30’da başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı konuklarla tokalaşarak sohbet etti, günlerini kutladı ve ardından bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, Uluslararası Sanat Günü’nün bir Türk sanatçının teklifiyle BM tarafından kabul edilerek 7 yıldır kutlandığını kaydetti.

“Bizlere de ne mutlu ki sanatımızın, kültürümüzün değişik dallarından insanlar olarak bu akşam burada toplandık” diyen Akıncı, bugünün kendisinden önce 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından da kutlandığını hatırlattı ve kendisinin de bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

Bu geleneğin kendisinden sonra da mutlaka devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, her şeye ambargo konulabileceğini kaydederek şunları ifade etti:

“Barışa ambargo konulabilir, ama bazı şeylere konamaz, kültüre ve sanata ne kadar ambargo konulmaya çalışılırsa çalışılsın konulamaz. Kültürel ve sanatsal etkinlikler bir yolunu bulur o sınırları aşar. Tabi ki biz her alanda sınırsız bir Kıbrıs, sınırsız bir dünya istiyoruz, barış içinde, özgürlük içinde yaşanacak bir ada ve dünya özlemini taşıyoruz. Sanıyorum bunu en fazla isteyen de kültür ve sanat insanlarıdır, çünkü barış ortamında özgürlük ortamında daha çok üretim yapabilirler de onun için…”

Kültür ve sanat insanı denildiğinde, ürettiklerini toplumuyla paylaşan insanları anladığını ifade eden Akıncı, “Sizlerin performanslarınızı bazen bir sergi salonunda, bazen bir müzik dinletisinde, bir konserde, bazen bir tiyatroda, bazen bir senfoni orkestrasının nağmelerinde, bazen bir şiir dinletisinde, bir romanda, bir kitap imza gününde ve sayamayacağım daha beni affetsinler, heykeltıraşlar fotoğrafçılar var…” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her sanat dalında birçok insanın bu topraklarda var olduğunu ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğini dile getirerek, “Bu görevde olduğumuz sürece, bugün de yarın da her türlü desteğimiz yanınızdadır” dedi.

Uluslararası Plastik Sanatları Derneği Başkanı Bedri Baykam’ın teklifiyle ünlü sanatçı Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, 2011 UNESCO AIAP Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Dünya Sanat Günü olarak kabul edilmişti. (BRT/TAK)