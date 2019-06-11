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“Barışa Hizmette 30 Yıllık Diyalog” konferansı yapıldı

Kıbrıs’ta siyasi partilerin ikili diyaloğunun 30’uncu yılıetkinlikleri kapsamında ara bölgedeki Chateau Status restoranda “Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Partilerin Kıbrıs’ta Barışa Hizmette 30 Yıllık Diyalogu” konulu konferans düzenlendi.

11 Haziran 2019 Salı 14:00
“Barışa Hizmette 30 Yıllık Diyalog” konferansı yapıldı
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Konferansa, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki Temsilcisi İerotheos Papadopulos, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum Dışişleri Eski Bakanı Nikos Rolandis, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıslı Türk eski Müzakereci Özdil Nami, müzakere grubu eski üyesi Tumazos Çelepis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden Paul Henry Arni, Leonidas Pandelidis, Gülden Plümer Küçük ve bazı diğer yetkililer de katıldı.

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Konferansın koordinatörlüğünü ise Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilen Niyazi Kızılyürek yaptı.

Konferansta, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin yaptığı görüşmelerin müzakerelerdeki ilerlemeye yansıması ve Güven Yaratıcı Önlemler’in önemi gibi konular irdelendi.
(BRT)

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BarışHaberKKTC
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