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Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı

Mağusa’da boşanma aşamasında olduğu eşini zorla kaçırmakla suçlanan Aral Özakcan tutuklandı.

29 Eylül 2020 Salı 15:26
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Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı

Mağusa’da barışmak için ikna etmek istediği gerekçesi ile boşanma aşamasında olduğu eşini zorla kaçıran A.Ö, şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı  “Zorla adam kaçırma” ve “Darp” suçlamaları ile ilgili bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmasına emir verdi.

ZORLA ORMANLIK ALANA KAÇIRDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Yıldırım mahkemede verdiği ifadesinde, zanlının 28 Eylül 2020 tarihinde Mağusa’da Yıldız Sokak’taki asfalt yolda, kullanımında bulunan kiralık araçla şu anda boşanma aşamasında olduğu eşini, kendisi ile barışması hususunda ikna edebileceği düşüncesiyle zorla kaçırdığını açıkladı.

Yıldırım, zanlının boşanma aşamasındaki eşini konu araç içerisine rızası hilafına zorla kolundan tutup çekerek darp ettiğini, akabinde genç kadını arabanın arka koltuğuna her iki elini de kullanarak ayaklarından kucaklayıp itmek suretiyle zorla araca bindirdiğini açıkladı.

Zanlının, müştekiyi daha sonra Çanakkale Göleti yakınlarındaki ormanlık alana götürmek suretiyle zorla kaçırdığını belirten Yıldırım, zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Yıldırım, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp bu bağlamda seyahat belgelerine el konulması, 7 bin TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi koşulu ile teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NADİRE BAHADİ / KIBRIS POSTASI

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