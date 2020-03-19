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Barolar Birliği’nden 60 bin TL bağış

Avukatlardan Korona mücadelesine destek

19 Mart 2020 Perşembe 12:50
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Barolar Birliği’nden 60 bin TL bağış

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, virüsün yayılmasının önlenmesi açısından, maksimum sayıda test yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, test kiti ithali için Tabipler Birliği nezdinde oluşturulan fona, Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak 60,000₺ katkı yapma kararı aldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Barolar Birliği ve avukatlar olarak bunun dışında da konuyla ilgili her türlü dayanışmayı göstermeye ve elimizden gelen her katkıyı yapmaya hazırız. Yeter ki bugünleri kazasız kayıpsız atlatalım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Barolar BirliğiKoronavirüsCoronavirüs
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