Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’ndan Eğitime 350 Bin Tl Katkı

Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı eğitime 350 bin TL katkı sağladı.

Kıbrıs’ta 1918 yılında kurulan mülhak vakıflardan olan Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı, Vakfın hayır hizmetleri hesabında eğitim için biriken 350 bin TL tutarındaki kaynağın eğitim yılı başında kullanımı için onay verdi.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı İnci Metin Hakkı adına Murat Metin Hakkı, çeki Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Asbaşkanı Hüseyin Moral’e takdim etti.

Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’nın yapmış olduğu bu katkı ile KKTC çapında toplam 45 okulda 21 bin 272 ihtiyaçlı öğrenciye giyim ve kitap yardımı ulaştırıldı.