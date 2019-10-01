Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’ndan Eğitime 350 Bin Tl Katkı

01 Ekim 2019 Salı 14:58
Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’ndan Eğitime 350 Bin Tl Katkı

Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı eğitime 350 bin TL katkı sağladı.

Kıbrıs’ta 1918 yılında kurulan mülhak vakıflardan olan Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı, Vakfın hayır hizmetleri hesabında eğitim için biriken 350 bin TL tutarındaki kaynağın eğitim yılı başında kullanımı için onay verdi. 

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı İnci Metin Hakkı adına Murat Metin Hakkı, çeki Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Asbaşkanı Hüseyin Moral’e takdim etti.  

Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’nın yapmış olduğu bu katkı ile KKTC çapında toplam 45 okulda 21 bin 272 ihtiyaçlı öğrenciye giyim ve kitap yardımı ulaştırıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçaklar polise sığınıp ülkelerine dönmek istedi
Kaçaklar polise sığınıp ülkelerine dönmek istedi
Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız yeniden mahkemeye çıkarıldı
Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız yeniden mahkemeye çıkarıldı
2019 KKTC Dağ Bisikleti Şampiyonası Meclis Ormanı’nda Gerçekleştirildi
2019 KKTC Dağ Bisikleti Şampiyonası Meclis Ormanı’nda Gerçekleştirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim