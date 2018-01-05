"Baş hemşire tarafından mobing ugulanıyor, ayrım yapılıyor"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ortak açıklama yaparak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başhemşire tarafından hemşirelere mobing uygulandığını ve çalışanlar arasında ayırım yapıldığını iddia etti.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgeçmen tarafından yapılan ortak açıklamada, “Büyük oranda hemşire eksikliği olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çok uzun süreden beridir, yıpranan, ailesinden, çocuklarından ve özel hayatlarından ödün vererek çalışan hemşirelere, başhemşire tarafından mobing uygulanmakta ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Bu uygulamalar, var olan sorunları çözmediği gibi daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir” denildi.

Açıklamada, iki sendikanın hemşirelere yapılan bu uygulamaları kabul etmesinin mümkün olmadığı vurgulanarak, bu uygulamaların devam etmesi halinde her türlü mücadelenin verileceği belirtildi.

Açıklamada, UBP-DP hükümetinin görevde olduğu yirmi ayda eğitimi, ulaşımı ve sağlığı kaosa sürükleyen yönetim anlayışıyla topluma değer vermediğini ortaya koyduğu iddia edildi.

Sağlıkta altyapı eksikliklerinin aynen devam ettiğini öne süren iki sendika, halkın sağlık hizmeti alamadığını belirtti.

Açıklamada, personel eksikliği ve zor çalışma koşullarına rağmen hemşireler, özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalışırken, motivasyonlarını ve verimliliklerini negatif yönde etkileyecek uygulamalarla çalışanların sabrının zorlandığı ifade edildi.