Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116550
ALTIN
158.812
DOLAR
3.7367
STERLİN
5.0687
EURO
4.5066
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
Çocukları zehirliyordu toplatılıyor!
Çocukları zehirliyordu toplatılıyor!
Gelin ayakkabısı seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Gelin ayakkabısı seçerken dikkat
Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu
Pizza kilo yapmıyormuş!
banner34

"Baş hemşire tarafından mobing ugulanıyor, ayrım yapılıyor"

banner35

KTAMS ile Hemşireler Sendikası, hemşirelere mobing uygulandığını iddia etti...

05 Ocak 2018 Cuma 13:41
"Baş hemşire tarafından mobing ugulanıyor, ayrım yapılıyor"
banner10

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ortak açıklama yaparak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başhemşire tarafından hemşirelere mobing uygulandığını ve çalışanlar arasında ayırım yapıldığını iddia etti.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgeçmen tarafından yapılan ortak açıklamada, “Büyük oranda hemşire eksikliği olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çok uzun süreden beridir, yıpranan, ailesinden, çocuklarından ve özel hayatlarından ödün vererek çalışan hemşirelere, başhemşire tarafından mobing uygulanmakta ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Bu uygulamalar, var olan sorunları çözmediği gibi daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir” denildi.

Açıklamada, iki sendikanın hemşirelere yapılan bu uygulamaları kabul etmesinin mümkün olmadığı vurgulanarak, bu uygulamaların devam etmesi halinde her türlü mücadelenin verileceği belirtildi.

Açıklamada, UBP-DP hükümetinin görevde olduğu yirmi ayda eğitimi, ulaşımı ve sağlığı kaosa sürükleyen yönetim anlayışıyla topluma değer vermediğini ortaya koyduğu iddia edildi.

Sağlıkta altyapı eksikliklerinin aynen devam ettiğini öne süren iki sendika, halkın sağlık hizmeti alamadığını belirtti.

Açıklamada, personel eksikliği ve zor çalışma koşullarına rağmen hemşireler, özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalışırken, motivasyonlarını ve verimliliklerini negatif yönde etkileyecek uygulamalarla çalışanların sabrının zorlandığı ifade edildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP adayları bazı daireleri ziyaret etti
TDP adayları bazı daireleri ziyaret etti
YKP: "Alternatif bir süreç için çalışıyoruz"
YKP: "Alternatif bir süreç için çalışıyoruz"
Parti başkanlarından Özgürgün'e tepki
Parti başkanlarından Özgürgün'e tepki

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim