Basa: "Kapalı Maraş için uluslararası kabul görecek hukuki belge çalışmalarına başlandı"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Prof. Dr. Necdet Basa koordinatörlüğünde Ankara’da gerçekleştirilen ‘Kıbrıs’ta Son Söz’ paneline katıldı.
Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Necdet Basa, Kapalı Maraş’la ilgili envanter çalışması kapsamında uluslararası kabul görecek hukuki belge oluşturulması için uzmanlarla görüştüklerini kaydetti.
Prof. Basa, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkler’den aldıkları tapuları Annan Planı gibi çifte standartla Türklere uygulanmak istenen ilkeleri eleştirerek, Maraş’ın Vakıf olduğunu yineledi.
‘Vakıf arazileri devredilemez satılamaz egemenlik KKTC’dir, üzerindeki yapıların değişik sahipleri vardır’ ifadelerini kullanan Basa, panel süresince Maraş, jeopolitik ve ekonomik ilişkilerin irdeleneceğini kaydetti.
Konuşmasında ‘Yıllardır kullanılan siyasi eşitlik ifadesinin egemen eşitlik ifadesi ile yer değiştirmesi gerektiğine’ vurgu yapan Basa, terminolojilerin doğru ilişkilere konulmasını istedi.
(BRT)