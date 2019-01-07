Başaran Düzgün’ün Vakıflar Sevdası!

Son günlerde gazetesi Havadis’i kendi kişisel çıkar ve hırslarına alet ederek Vakıflar İdaresi’ne saldıran Başaran Düzgün’ün aslında herkesten çok Vakıflar İdaresi’nden yararlandığı belgelerle deşifre oldu.

Ancak istekleri ve hırsları bir türlü bitmek bilmeyen Başaran Düzgün’ün, bu doyumsuz isteklerine karşı çıkan Vakıflar İdaresi’ni neden hedef aldığı tüm açıklığıyla ortaya çıktı.

ZİRRAT BANKASI’NIN BOŞALTTIĞI BİNAYI KAPATMAK İSTEMİŞ

Başaran Düzgün Vakıflar İdaresi’ne başvurarak, Sarayönü’nde Ziraat Bankası’nın ayda yıllardır 6 bin Sterlin kira ödediği ve daha sonra kendi binasına çıkarak boşalttığı bu tarihi binaya talip oldu.

Ziraat Bankası tarafından onarılan, merkezi ısıtma sistemi ile donatılan bu binanın Vakıflar İdaresi’ne geliri ayda 6 bin Sterlindi. Yani kısaca banka Vakıflara her ay 6 bin Sterlin kira ödüyordu. Bu olay bankanın kendi binasına geçinceye kadar devam etti.

6 BİN STERLİN’E KARŞILIK 1020 STERLİN

Banka bu tarihi binayı boşaltınca uyanık Başaran Düzgün, “nasıl olsa basın silahım var (Havadis), bunu kullanarak bu binayı ucuza kapatırım diyerek, Vakıflara teklif verdi. Uyanık Başaran Düzgün’ün verdiği teklif ise ayda sadece 1020 Sterlin oldu. Yani Ziraat Bankası’nın yıllardır ödediği kiranın sadece 6 da biri. Ha yıllık artışa da % 2 yazmış bizim uyanık başaran Düzgün. Burasını Havadis Merkezi ve Havadis Akademi merkezi yapacak mış!

Sonra birileri akıl vermiş bizim uyanık Başaran Düğzgün’e, demişler ki. “sen bu fiyatı biraz yükselt 1020 Sterlin çok az oldu”. Tabi Başaran Düzgün de Havadis’in antetli kağıdına yeni bir fiyat teklifi yazarak Havadis Gazetesi Genel Müdür ve yayın yönetmeni kimliğiyle bu aylık fiyatı 1320 Sterlin’e yükselt miş!



GENÇLİK DAİRESİ’NE 3 BİN STERLİN’E KİRALANDI

Tabi ki, başaran Düzgün’ün bu binayı ucuza kapatma planı suya düşmüş, bina Gençlik Dairesi’ne ayda 3 bin Sterlin karşılığı kiralanmış. Gençlik Dairesi de, bu binayı Lefkoşa Surlariçinde yaşayan gençlerin rehabilitasyonu ve gelişimi için kullanmayı hedeflemiş. Böylece bu tarihi bina gençlere hizmet verilmek amacıyla Vakıflar tarafından hayırlı bir iiş için kiralanmış.



“KEDİ ULAŞAMADIĞI CİĞERE MUNDAR DER”

Binayı elinden kaçıran Başaran Düzgün efendi bu olay karşısında çok sinirlenerek, ben de bu Vakıflara gününü gösteririm, diyerek savaş açmış. Gazetesi Havadis’i (gazetenin ne kadarı kendisine ait o da ayrı bir muamma) kullanarak, “kedi ulaşamadığı ciğere mundar der” atasözünde olduğu gibi, durmadan Vakıflar İdaresi’ne olur olmadık suçlama ve ithamlarına devam eder bizim uyanık Başaran Düzgün.

Aslında kendisi ve ailesi herkesten daha fazla yararlanmıştır bu Vakıflar İdaresi’nin hayır işlerinden. İhtiyacımı vardı? o da ayrı bir obje aslında.

KARDEŞ DÜZGÜN’E AYDA 770 TL’YE DAİRE

Vakıflar İdaresi’nin Girne kervansaray bölgesindeki evlerinden iki daire Düzgünlerin kirasında. Bunlardan biri kardeşi Niyazi Düzgün’ün kullanımında tam 141 metrekare geniş daire ayda sadece 770 TL kira ile kullanılıyor. Hani vakıflar ihtiyaçlı ailelere hizmet için çalışırdı? Çok mu ihtiyacı var da Niyazi Düzgün’ün bu daireyi kullanımında tutar, onca ihtiyaçlı zor durumda bulunan aileler varken!

BİR DAİRE DE KIZI DENİZ DÜZGÜN’E

Başaran Düzgün vakıflar’dan bir daire de kızı Deniz Düzgün adına kiralar ama burayı yazlık olarak kullanırlar. Deniz manzaralı 113 metrekare geniz dairenin aylık kirası sadece 1050 TL. Yine yeni evlenen Kıbrıslı gençlerimiz ev kirasını ödeyemezken, Vakıflar sevdası bitmeyen Düzgünler, Vakıflar İdaresi’nden ne güzel yararlanmışlar. Bir daire kardeşe, bir daire kıza. Hani ihtiyaçlı aileler! Hani İnsan Hakları!

İSTEKLERİ OLMAYINCA VAKIFLAR “TU KAKA”

Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün işte Vakıflar sevdasını belgeleri ile ortaya koyduk. Vakıflardan yemlendiği sürece Vakıflar iyi ama istekleri karşılanmayınca Vakıflar TU KAKA diyen Başaran Düzgün’ün foyaları bu belgelerle bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

İşin en ilginç ve hayal kırıklığı yaratan tarafı ise, “Gazetecilerin Gazetesi” sloganıyla yayın hayatına başlayan Havadis’in Başaran Düzgün’ün bu bitmek bilmeyen hırs ve isteklerine alet olması, Havadis’i çirkin bir silah olarak kullanması.

Bu gerçekleri bir gazeteci kimliğiyle ve belgeleri de ortaya koyarak, halkımızn bilgi edinmesi amacıyla gerçekleştirdik, tüm halkımıza saygılarımızla.



Haluk DOĞANDOR

Kıbrıs Medyatör Yayın Yönetmeni