Başaran: Kıbrıs Türk Halkı Barış Harekatı İle Özgürlüğüne Kavuştu

İzmir Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Servet Başaran kutlamalar çerçevesinde sırasıyla İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Özuslu’yu makamlarında ziyaret ederek, şükran plaketi sundu.

ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde İzmir’de düzenlenen etkinlikler Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’ndaki tören ile başladı.

Ege Ordusu Komutanlığı Bandosu eşliğinde gerçekleşen törene, KKTC İzmir Başkonsolosu Servet Başaran ve Başkonsolosluk personeli, İzmir Valiliği, Ege Ordusu Komutanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TC Dışişleri Bakanlığı İzmir Büyükelçisi, İzmir Ticaret Odası, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı, siyasi parti temsilcileri, KKTC üniversite temsilcileri, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi ve İzmir’de faaliyet gösteren çeşitli derneklerin temsilcileri ile muharip gazi dernekleri ve sivil halk katıldı.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Tören, KKTC İzmir Başkonsolosu Servet Başaran tarafından yapılan konuşma ile sona erdi.

BAŞARAN: “KIBRIS TÜRK HALKI BARIŞ HAREKATI İLE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU”

KKTC İzmir Başkonsolosu Servet Başaran konuşmasında, Kıbrıs Türk Halkı’nın bağrından çıkan kahraman Kıbrıs Türk Mücahidi’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle omuz omuza savaşarak, kanları ve canları pahasına gerçekleştirdikleri 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 47’nci yıl dönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde bile hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini, esaret ve zulme asla boyun eğmediğini belirten Başaran, “Kıbrıs Türk Halkı Anavatan Türkiye’ye olan inancı ve bağlılığıyla özgürlük mücadelesini sürdürmüş ve nihayetinde 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuşmuştur” dedi.

Kıbrıs Türk halkının yarım asırdan uzun bir süredir Ada’da iki halkın eşit haklarına dayalı, adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımını sürdürdüğüne dikkat çeken Başaran, kapsamlı ve adil bir anlaşma için BM gözetiminde bugüne kadar devam eden müzakerelerin, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle olumlu bir sonuca ulaşamadığını kaydetti.

“Ancak tüm taraflarca bilinmelidir ki, iyi niyetli çabalarımız sınırsız değildir ve suistimale açık olamaz” vurgusu yapan Başaran şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü ‘Her ne pahasına olursa olsun’ şeklindeki bir anlaşma anlayışına sahip değildir. Özgürlüğümüzün bedeli çok ağır ödenmiştir. Kıbrıs Türkü’nü eski günlere götürecek, bir başka deyişle, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, siyasi eşitliğini, sulandırılmamış iki kesimliliği ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını sağlamayacak bir anlaşmaya imza atılamayacağı tüm taraflarca iyi bilinmelidir.”

Servet Başaran, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak Avrupa Birliği’ne alınması ve her iki kesimde yapılan referandum sonrası Avrupa Birliği’nin hiçbir sözünü tutmamasının, bugüne kadar Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde çözüm bulunamamasına neden olduğunu belirtti.

“RUM TARAFI NAFİLE BEKLENTİSİNDEN VAZGEÇMELİDİR”

“Müzakerelerin önünün açılabilmesi için Rum tarafı, AB üyeliğinin verdiği avantajı kullanarak Türk tarafı üzerinde baskı kurabileceği ve böylece tek taraflı ödünler koparabileceği yönündeki nafile beklentisinden vazgeçmelidir” ifadelerini kullanan Başaran, şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için her zaman destek vermiş, Annan Planı döneminde olduğu gibi içinde bulunduğumuz dönemde de Kıbrıs Türk halkını bu konuda cesaretlendirmiş, Sayın Cumhurbaşkanımıza müzakere sürecinde verdiği aktif destekle adada adil ve kalıcı bir çözümden yana olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Uluslararası camiadan beklentimiz, Rum tarafını uzlaşmaz tutumunu değiştirmeye yöneltecek adımların bir an önce atılması ve Kıbrıs Türk Halkına verilen sözlerin daha fazla geciktirilmeden tutulmasıdır.”

Başaran, Türk tarafının tüm çabalarına rağmen müzakere süreci çökerse, Kıbrıslı Türklerin, her koşulda geleceğe umutla bakacağını ve tarihin tüm evrelerinde olduğu gibi, Anavatan’dan aldıkları manevi destekle kendi ayakları üzerinde gururla durabilen, Büyük Önder Atatürk’ün ilkeleri ışığında daha çağdaş, daha demokratik ve daha refah içinde bir toplum olma mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Servet Başaran, bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderliğinin, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargoların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını yoğun bir çaba içerisinde sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Başaran son olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk mücahidine ve gazilere sonsuz saygı ve minnetlerini sunarak, “Vatan toprağını asil kanıyla sulamış, canlarını bu kutsal amaç uğruna gözlerini kırpmadan feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anarız” dedi.