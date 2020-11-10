Başarı bursu almaya hak kazananlar açıklandı



Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler konuyla ilgili açıklamasında, listeye itirazların bugünden itibaren 15 gün içinde yapılabileceğini belirtti.

Mesai bitimine kadar kabul edilecek itirazların gerekçeli ve belgeli olması gerektiğini kaydeden Öztürkler, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını da kaydetti.

Burs Tüzüğü’nün 11’inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC liselerinden mezun KKTC yurttaşı ilk 15 öğrenciye başarı bursu veriliyor.

Burs Tüzüğü’nün yine 11’inci maddesine göre, hazırlık sınıfında öğrenim görenler hazırlık sınıfı süresince burs alamıyor.