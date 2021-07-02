Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Başarılı Kadın Girişimciler Ödüllendirildi

İş Kadınları Derneği’nin Telsim iş birliğinde düzenlediği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, 10’uncu kez gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2021 Cuma 11:40
171 Okunma
Başarılı Kadın Girişimciler Ödüllendirildi

Lefkoşa dün akşam yer alan ödül töreninde, başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.
Devlet ve hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu törende konuşmalar yapıldı.
İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, derneğin ülkeye katkıları ve misyonuyla ilgili bilgi verdi.
Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, girişimci kadınları destekleyen bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, girişimci kadınlara imkan tanımak için yapılan çalışmaları anlattı.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Covid 19 sürecinde birlikte hareket etmenin öneminin ortaya çıktığını ve Türkiye’nin de bunu en iyi şekilde gösterdiğini vurguladı.
Törene katılan Başbakan Ersan Saner de KKTC’nin  var olmasında kadının önemine işaret etti ve hükümet olarak kadın girişimcileri desteklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise iş kadınlarının cesaretlendirilmesi gerektiğini, ülkeye katkılarının büyük olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
İş Kadınları DerneğiYılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavoğlu: "Ülkenin akıbetini UBP kurultayı belirleyecek"
Manavoğlu: "Ülkenin akıbetini UBP kurultayı belirleyecek"
Hayvan beyanları için son tarih 16 Temmuz
Hayvan beyanları için son tarih 16 Temmuz
TÜK’ün ithal edeceği arpa satış fiyatına destek ödemesi
TÜK’ün ithal edeceği arpa satış fiyatına destek ödemesi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim