Lefkoşa dün akşam yer alan ödül töreninde, başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

Devlet ve hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu törende konuşmalar yapıldı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, derneğin ülkeye katkıları ve misyonuyla ilgili bilgi verdi.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, girişimci kadınları destekleyen bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, girişimci kadınlara imkan tanımak için yapılan çalışmaları anlattı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Covid 19 sürecinde birlikte hareket etmenin öneminin ortaya çıktığını ve Türkiye’nin de bunu en iyi şekilde gösterdiğini vurguladı.

Törene katılan Başbakan Ersan Saner de KKTC’nin var olmasında kadının önemine işaret etti ve hükümet olarak kadın girişimcileri desteklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise iş kadınlarının cesaretlendirilmesi gerektiğini, ülkeye katkılarının büyük olduğunu vurguladı.