Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...

Başarılı olanların isimleri açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2020’de Lefkoşa’da düzenlenen IV. Amatör Denizci Belgesi (ADB) – Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:10
Başarılı olanların isimleri açıklandı
banner48

Söz konusu listelerde eksik evrak (başvuru formu, kimlik-ehliyet fotokopisi, temiz kağıdı-adli sicil kağıdı) ve ödeme kodları (C kodu) bilgileri de bulunmaktadır.

1 Şubat 2020 ADB-KMT sınavı katılımcıları, C kodu ve eksik evrak listelerine www.bub.gov.ct.tr ana sayfada bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” üzerinden “ADB/KMT” bağlantısını tıklayarak ulaşabilmektedir.

Katılımcıların isimlerinin karşısında bulunan eksik evrakları en kısa zamanda tamamlamaları gerekmektedir. Buna ek olarak katılımcılar, listede isimlerinin karşısındaki C koduyla birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesine giderek veya Halkbank İnternet Şubesi üzerinden belge harcı ödemelerini yapmaları, ödeme yaptıklarını gösteren banka dekontu ve tamamladıkları evrakları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümü’ne getirmeleri önemle rica olunur. Ödeme için bankadaki vezne görevlisine C koduyla birlikte isim ve soyisim verilmesi yeterli olacaktır.

Eksik evrağı bulunanlar veya belge harcı ödemesi yapmayanlara belgeleri verilmeyecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi +90 392 601 15 35veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlardan temin edilebilir.

(BRT/MAIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altekin Rızza yaşamını yitirdi
Altekin Rızza yaşamını yitirdi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
KKTC’de kalan mal için Rum Yönetimi aleyhine açılan dava görülmeye başlandı
KKTC’de kalan mal için Rum Yönetimi aleyhine açılan dava görülmeye başlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim