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BAŞARILI SPORCU ŞENYİĞİT’TEN ÖZERSAY’A TAM DESTEK

ŞENYİĞİT: “HERKES EN İYİ BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN, BENİM ADAYIM ÖZERSAY”

30 Ağustos 2020 Pazar 18:26
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BAŞARILI SPORCU ŞENYİĞİT’TEN ÖZERSAY’A TAM DESTEK

Vücut geliştirme dalında dünyada önemli başarılara imza atan ve ülkemizi yurt dışında da temsil eden genç ve başarılı sporcu Murat Şenyiğit’ten bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’a tam destek geldi. Güzelyurt bölgesinin sevilen ve tanınan gençlerinden olan Murat Şenyiğit “Herkes en iyi bildiği işi yapsın, Kudret hocam diplomasiyi en iyi bilen, dış politikaya, deniz hukukuna, kıbrıs meselesine hakim, almış olduğu eğitim ve tecrübesiyle en iyi Cumhurbaşkanı adayı ( adayımdır ). Herkes bildiği işi yapsın. Cumhurbaşkanlığı sizin işiniz Kudret hocam.... Yolunuz açık olsun....” ifadelerini kullandı.
“HAKLARIMIZI EN İYİ SAVUNACAK İSİM ÖZERSAY’DIR”
Başarılı sporcu Şenyiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kudret Özersay’ın bizleri uluslararası alanda en iyi temsil edeceğine, haklarımızı daha da ileriye taşıyabileceğine ve halkımızı bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır” ifadelerine yer Verdi.
İşte Şenyiğit’in açıklamasının tam metni:
“Dışişleri bakanımız Kudret Özersay hocam beni salonumda ziyaret etti. Böylesi güzel bir ziyarettte kendisini tanıma ve birebir sohbet imkanı bulmam beni çok mutlu ve onore etti. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere yıllardır başarılı bir şekilde ülkemi uluslararası alanda temsil etmekteyim. Ülkem adına kazanmış olduğum şampiyonluklar beni herzaman mutlu etmiş ve gurur vermiştir.
Bu bağlamda bir devlet büyüğümüzün Kudret Özersay hocamın beni takdir ederek yerimde ziyaret etmesi, elde ettiğim başarıları takdir etmesi beni çok motive etmiştir. Devlet adamı olmak sadece siyaset yapmakla değil halkın içinde olarak yapılanları takdir etmektir. Ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçmektedir, kaderimizin belirleneceği birçok uluslararası olayın meydana geldiği bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, Kudret Özersay’ın bizleri uluslararası alanda en iyi temsil edeceğine, haklarımızı daha da ileriye taşıyabileceğine ve halkımızı bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır. Bu bağlamda siyasi renk veya tercih önemli değildir. Kudret hocam Diplomasiyi en iyi bilen, dış politikaya, deniz hukukuna, kıbrıs meselesine hakim, almış olduğu eğitim ve tecrübesiyle en iyi Cumhurbaşkanı adayı ( adayımdır ).
Herkes bildiği işi yapsın. Cumhurbaşkanlığı sizin işiniz Kudret hocam.... Yolunuz açık olsun....”

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