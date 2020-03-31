Başbakan Açıkladı: Çeklerinin ödenmesinde sıkıntı yaşayanlar krediye başvurabilecek

Başbakan Ersin Tatar Kredi Garanti Fonu destekli 12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturulduğunu ve çeklerinin ödenmesinde sıkıntı yaşayanların krediye başvurabileceklerini açıkladı.
Haber Kıbrıs
Kredi Garanti Fonu destekli 12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturuldu
Başbakan Ersin Tatar Kredi Garanti Fonu destekli 12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturulduğunu ve çeklerinin ödenmesinde sıkıntı yaşayanların krediye başvurabileceklerini açıkladı.
Haber Kıbrıs