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Başbakan Açıkladı: Çeklerinin ödenmesinde sıkıntı yaşayanlar krediye başvurabilecek

Kredi Garanti Fonu destekli 12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturuldu

31 Mart 2020 Salı 14:45
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Başbakan Açıkladı: Çeklerinin ödenmesinde sıkıntı yaşayanlar krediye başvurabilecek

Başbakan Ersin Tatar Kredi Garanti Fonu destekli 12 ay vadeli bir milyar Türk liralık bir kredi paketi oluşturulduğunu ve çeklerinin ödenmesinde sıkıntı yaşayanların krediye başvurabileceklerini açıkladı.

Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüsEkonomi
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