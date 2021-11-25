Künye
Kıbrıs 19
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

Başbakan açıkladı!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu ay ve aralık ayında bir maaş sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, 13. maaşların 3 Ocak’ta ödeneceğini açıkladı.

25 Kasım 2021 Perşembe 13:56
237 Okunma
Başbakan açıkladı!
banner108

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan bir programda bu ay ve aralık ayında bir maaş sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, 13. maaşların 3 Ocak’ta ödeneceğini açıkladı.

Sucuoğlu ayrıca, yurtdışında yaşayan ve ülkeye gelmeyen UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün kendisine 'aday olmayı istediğini' söylediğini ifade etti. 

UBP’nin erken genel seçimle ilgili milletvekili adaylığı konusunda açtığı münhale ve başvuru için 3 yıl hava, kara ve deniz kapılarındaki kayıtların getirilmesi konusuna da değinen Sucuoğlu, “UBP münhalindeki maddeler, YSK maddeleridir” dedi.

İstihdam yapılmayacağına dair söz verdiğini hatırlatan Sucuoğlu, koalisyon ortağına bağlı bir dairede 6-7 kişilik istihdam yapacağı bilgisinin kulağına gittiğini ifade etti. Sucuoğlu konuyla ilgili yönetim kurulu başkanını aradığını ve ‘hükümeti bozarım’ dediğini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Şoföroğlu KITSAB müdürü oldu
Mustafa Şoföroğlu KITSAB müdürü oldu
Merkezi Cezaevi'nde 64 vaka!
Merkezi Cezaevi'nde 64 vaka!
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı imzalandı
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı imzalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim