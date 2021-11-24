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BAŞBAKAN AÇIKLADI! İşte Ekonomik önlemler

Başbakan Faiz Sucuoğlu alınan ilk ekonomik tedbirleri açıkladı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 16:45
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BAŞBAKAN AÇIKLADI! İşte Ekonomik önlemler
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Açıklamayı Başbakan Sucuoğlu , Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu birlikte yaptı...

İŞTE BAŞBAKAN'IN AÇIKLADIĞI ÖNLEMLERDEN SATIR BAŞLIKLARI:

-150 milyonluk yeni bir kredi portföyü açılıyor küçük esnaf ve zanaatkarlar faydalanabilecek.

-En fazla 100 bin TL kredi imkanı sağlanabilecek.

-31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru kabul edilebilecek.

-Kredi Türk Lirası cinsinden olacak ilk 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile kullandırılabilecek.

-Faiz dışında banka masrafları alınmayacak.

-Gayri menkulde kira stopajı yüzde 13 idi dövizde türk Lirası düzenlemelerde ise yüzde 8 stopaj kalacak.

-Döviz ile ödenecek kiralarda dövizi sabitledik dolar 10 TL, Avro 11 TL, Sterlin 12 TL ‘ye sabitlendi.

-Kredi borçluları bankalarla görüşerek yeniden yapılandırılabilecek herhangi bir banka masrafı alınmayacak.

-Bugüne kadar döviz ile alınan kredilerde yeniden yapılandırma yapılabilecek 31 Mart 2022 tarihine kadar yapılacak...

-Devlet emlak kiralarında da kur sabitlemesi geçerli olacaktır.

-Temel gıda maddelerinde de çalışmalar devam ediyor. Lüks tüketim maddelerinde bir iyileştirme olmayacak fakat ekmek ve temel gıda ürünlerinde indirime gitmek için çalışma yapıyoruz.

Eğitim Bakanı Amcaoğlu'na basın mensuplarının özel okullarla ilgili kur sabitlemesi konusunda bir çalışma var sorusuna yanıt veren Amcaoğlu, bizim özel okullara bu konuda bir talebimiz olmadı dedi...

DETAYLAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 24.11.2021 18:07
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