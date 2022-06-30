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Başbakan açıkladı... Meclis yaz boyu çalışacak!

Son dakika haberi! Başbakan Ünal Üstel canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

30 Haziran 2022 Perşembe 11:36
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Başbakan açıkladı... Meclis yaz boyu çalışacak!
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ÖZEL HABER

Başbakan Ünal Üstel, Meclis'in yaz boyunca çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.
Ekonomik paketi açıkladığı basın toplantısında konuşan Üstel, Meclis Genel Kurulu'ndan kısa sürede 10 yasa geçirdiklerini, halkın beklentisi olan bir çok önemli yasayı da komitelere sevk ettiklerini belirtti.
Komitelerin yaz boyunca çalışmalarına devam edeceğini kaydeden üstel, Meclis'in yapacağı olağan üstü toplantılarla yaz boyunca da yasaları Meclis'ten geçireceklerini kaydetti. 
Üstel, 'Meclis'e bu yaz tatil yok' dedi.

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